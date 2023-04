Einhub der neuen Geh- und Radwegbrücke zwischen Holdenstedt und Klein Süstedt muss innerhalb von zwei Stunden erfolgen

Zeitdruck beim Brückenbau

+ © Lars Becker Irgendwann nachts im März oder April 2024 werden angesichts einer Sperrpause der Bahn maximal zwei Stunden Zeit sein, um die vor Ort gefertigte Brücke einzuheben. © Lars Becker

Mutmaßlich in einem minimalen Zeitfenster von gerade einmal zwei Stunden wird in einer Frühjahrsnacht 2024 die neue Geh- und Radwegbrücke zwischen den Ortsteilen Holdenstedt und Klein Süstedt eingehoben werden müssen. Das geht aus den Ausschreibungsunterlagen hervor, die der Fachbereich Straßen, Umwelt und Grünflächen der Hansestadt Uelzen jetzt mit der öffentlichen Ausschreibung herausgegeben hat.

Uelzen - In den Unterlagen heißt es: „Durch den Bauherrn wurden rechtzeitig die erforderlichen längerfristigen Anmeldungen der Sperrpausen veranlasst. Die entsprechenden Termine der Sperrpausen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bereits beantragt ist eine Sperrung für den Einhub des Überbaues im Zeitraum von März bis April 2024. Die Sperrzeit wird wahrscheinlich nachts und am Wochenende für maximal drei Stunden möglich sein (mögliche effektive Arbeitszeit circa zwei Stunden). Weitere Sperrpausen werden seitens der Bahn nicht genehmigt. Die Arbeiten sind deshalb so auszuführen, dass außerhalb der Sperrpause keine Restarbeiten im Bahnbereich notwendig werden.“

Als Fertigstellungstermin steht der 28. Juni 2024 in der Ausschreibung. Bis zum 16. Mai können sich Unternehmen um den Zuschlag bewerben, der an diesem Tag auch erteilt werden soll.



Nach dem Abbruch der alten Brücke im September letzten Jahres sollen die noch die in den Böschungsbereichen vorhandenen Stahlbetonstützen zwar weiter abgebrochen werden, die Fundamente bleiben indes vorhanden, sie werden „aus Kostengründen nicht zurückgebaut“. Die neue Brücke – ein sogenanntes „integrales Bauwerk in Stahlverbundbauweise“ – soll eine Gesamtstützweite von 30 Metern haben.



Im Detail sind Erdarbeiten zur Herstellung eines Wendeplatzes und von Montageflächen sowie der neuen Straßendämme vorgesehen. 40 Meter Großbohrpfähle, 155 Kubikmeter Stahlbeton für Widerlager und Überbau sowie 32 Tonnen Beton- und 28 Tonnen Baustahl müssen eingebaut und 350 Quadratmeter Asphalt-Radwegeanbindung hergestellt werden.



Der komplette Überbau der neuen Geh- und Radwegbrücke einschließlich aller Absturzsicherungen, der vor Ort gebaut wird, muss dann im März oder April 2024 in einem Zuge per Kran eingehoben werden. Dafür stehen maximal zwei Stunden zur Verfügung, ehe wieder die Züge rollen werden.