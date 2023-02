EIL: Versuchter Anschlag? Propangas wird in Tiefgarage des Uelzener Amtsgerichts eingeleitet

Von: Norman Reuter

Amtsgericht Uelzen - In der Nacht zu Montag ist Propangas in den Keller geleitet worden. © Lars Becker

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in die Tiefgarage des Uelzener Amtsgericht Propangas eingeleitet. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist ein Loch in die Tür gebohrt worden, und das Gas mithilfe eines Schlauches und einer handelsüblichen Gasflasche in die Räume geleitet worden.

Uelzen ‒ Die Installation wird gegen 6 Uhr am Morgen entdeckt. Der betroffene Bereich wurde gelüftet. Personen kamen nach Angaben des Polizeisprechers nicht zu Schaden. Zu den Motiven ist bislang nichts bekannt. Am späteren Morgen lief der Betrieb auch im Gericht. Richter Graf Grote fällte gegen 10 Uhr ein Urteil wegen Computerbetrugs. Ein ausführlicher Bericht folgt.