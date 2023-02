EIL: Streik! Rest- und Biomüll wird in Teilen des Landkreises Uelzen heute nicht abgeholt

Von: Norman Reuter

Wegen eines Warnstreiks kommt es heute in Ortschaften nicht zur Abfuhr von Rest- oder Biomüll. © Sternitzke, Gerhard

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Uelzen ist es heute zu einem Warnstreik gekommen. Am Morgen versammelten sich Mitarbeiter am Wertstoffhof in Oldenstadt. Wie ein Kreissprecher gegenüber der AZ erklärt, hat der Arbeitskampf Folgen für die Müllabfuhr im Kreis.

Uelzen ‒ Der Warnstreik heute beim Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Uelzen hat folgen für die Müllabfuhr. Nach ersten Angaben der Kreisverwaltung ist die Abholung des Restmülls in folgenden Orten betroffen: Himbergen, Römstedt, Weste, Rosche, Oetzen., Stoetze, Masendorf und Molzen. Beim Biomüll sind folgende Ortschaften betroffen: Suderburg, Eimke, Hof Konstantin, Wriedel, Ebstorf.

Der Wertstofhof in Oldenstadt bleibt ganztägig geschlossen, das Entsorgungszentrum in Borg ist hingegen geöffnet. Nicht betroffen sein sollen die Sperrmüll- und Großcontainer-Abfuhr.

Weitere Infos folgen!