EIL: Badue öffnet zum 1. Februar!

Von: Norman Reuter

Teilen

Das Badue-Hallenbad öffnet zum 1. Februar. © Lars Becker

Am 1. Februar wird der Hallenbadbetrieb im BADUE aufgenommen. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Uelzen in seiner Zusammenkunft am heutigen Dienstag, 10. Januar, entschieden.

Uelzen ‒ Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Stadtwerke hatten im vergangenen Spätsommer entschieden, dass aufgrund einer sich seinerzeit abzeichnenden Energie-Mangellage sowie wegen der hohen Preise für Energie die Freibadsaison an der Celler Straße beendet wird, ohne dann für die Wintersaison in den Hallenbad-Betrieb zu gehen. Das Unternehmen rechnete vor, dass sich mit der Energie, die für das Hallenbad benötigt werde, 500 Haushalte in der Stadt versorgen ließen. Nun kommt die Kehrtwende: Zum 1. Februar öffnet das Bad wieder. Allerdings mit Einschränkungen, wie die Stadtwerke in einer Mitteilung erklären. Aus energetischen Gründen bleiben das Wärmebecken und damit auch die Wasserrutsche während der Hallenbadsaison gesperrt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.