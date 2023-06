„Eheleite“ hinterm Torbogen: Polizei bestätigt Präsenz rund um völkische Feier in Masendorf

+ © Privat Das Bild zeigt den Torbogen auf der großen Wiese zwischen Oetzendorf, Höver und Oetzen, wo die eigentliche Zeremonie der „Eheleite“ begangen wurde. © Privat

Von Lars Becker

Masendorf und ein Gelände in Karlsgrün waren jetzt Schauplatz einer sogenannten Eheleite, einer Hochzeit im Milieu der Völkischen Siedler. Im Umfeld gab es einen mehrstündigen Polizeieinsatz, wie Sprecher Kai Richter bestätigt.

Uelzen-Masendorf – Wie vor zwei Jahren haben Völkische Siedler im Uelzener Ortsteil Masendorf auf einem Anwesen in der Engen Gasse Hochzeit gefeiert, eine „Eheleite“. 2021 hatte dort die jüngere Tochter geheiratet, nun die ältere. Sie ist nachweislich in der völkischen Nachwuchsorganisation „Sturmvogel – Deutsche Jugendbewegung“ aktiv.



Rund um diese Veranstaltung am ersten Juni-Wochenende hat es einen mehrstündigen Polizeieinsatz mit uniformierten und zivilen Beamten gegeben, wie Polizeisprecher Kai Richter auf entsprechende AZ-Anfrage bestätigt. „Wir wussten im Vorfeld davon und waren deshalb im weiteren Bereich mit Kräften vor Ort“, so Richter.

Man habe das polizeilich im Auge für den Fall, dass es zu Störungen komme. „Es gab Beschwerden von den Gastgebern der privaten Veranstaltung, weil mutmaßlich eine Drohne aufgestiegen sein soll, um vor Ort zu dokumentieren. Polizeiliches Einschreiten war nach dem Eintreffen aber nicht erforderlich“, sagt Richter mit Verweis darauf, dass sowohl Teilnehmer der Hochzeitsfeier als auch die Örtlichkeit fotografiert oder gefilmt worden sein sollen. „Unterm Strich gab es keine Straftaten und Auffälligkeiten, auch keine verfassungsfeindlichen Dinge. Wir haben weder Platzverweise ausgesprochen noch gab es Konfrontationen“, so Richter weiter.

„Ein Treffen der rechten Szene“

Die Gruppe „Beherzt“, die sich seit ihrer Gründung 2018 in der Region mit ihren markanten gelb-roten Kreuzen mit der Aufschrift „Kreuz ohne Haken – für Vielfalt“ aktiv gegen die völkische Szene positioniert, war nach Angaben von Sprecher Martin Raabe nicht in Masendorf an Protesten gegen die Eheleite beteiligt. „Als wir davon erfahren haben, war schon alles gelaufen“, so Raabe.



Vor Ort aber war die Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen. Deren Sprecher Olaf Meyer („Das war durchaus ein Treffen der rechten Szene!“) bestätigt das, was bereits besorgte Bürger aus Masendorf der AZ zuvor mitgeteilt hatten: Freitags seien die ersten von vielleicht 100 Gästen aus dem gesamten Bundesgebiet in Masendorf angekommen. Unter ihnen sei auch die bundesweit bekannte NPD-Funktionärin Edda Schmidt gewesen, die Großmutter der Braut.



Polizei und Aktivisten beobachten Szenerie

Sonnabends sei die Gesellschaft vormittags zum Gelände eines Motorradclubs im Bereich Karlsgrün zwischen Oetzendorf, Höver und Oetzen gefahren. Dort habe man geparkt, zwei Transporter seien als Sichtschutz positioniert und „Wachposten“ aufgestellt worden. Das Brautpaar sei vom Brautvater mit einer eingespannten Kutsche einige Hundert Meter weit zur Zeremonie auf eine große Wiese im Wald gefahren worden. Der Motorradclub selbst habe nichts mit den Abläufen dort zu tun gehabt.



„Alle Gäste sind auf der Wiese durch einen Torbogen gegangen, haben sich dann im Kreis aufgestellt. Es wurden Reden gehalten und gesungen“, so Meyer, der mit anderen Aktivisten die Szenerie ebenso aus der Ferne beobachtete wie die Polizei. „Ein ziviler Wagen mit Beamten stand zwischen den Feldern“, so Meyer. Nachmittags sei die Gesellschaft wieder in Masendorf zusammengekommen, habe bis in den Abend hinein gefeiert.



„Wir dokumentieren möglichst viel, um die Zusammenhänge zu verstehen. Diese Veranstaltungen sind nur auf den ersten Blick privat, sondern sehr wohl auch politisch. Die völkische Szene und der Sturmvogel sind sehr aktiv, auch letztes Wochenende gab es unseres Wissens nach ein größeres Treffen in Dörmte. Der Verfassungsschutz überwacht die Szene ja inzwischen auch“, so Olaf Meyer (siehe Zum Thema).



Keine Planen gegen neugierige Blicke

Anwohner aus Masendorf erzählen, dass Nummernschilder von Autos abgeschraubt gewesen seien. Ihnen fiel dann die Polizeipräsenz in der Ortschaft auf. Sie hatten neben mindestens zwei Streifenwagen auch zivile Fahrzeuge ausgemacht und diese dem Staatsschutz zugeordnet. Details zum Umfang des Einsatzes kommentiert Kai Richter indes nicht.



Die Feierlichkeiten seien wohl etwas weniger umfangreich als bei der Hochzeit vor zwei Jahren ausgefallen, meinen die Bürger, die erzählen, dass anders als 2021 aber diesmal keine schwarzen Planen gespannt worden seien, um Neugierigen den Blick auf das Privatgelände zu versperren. Es sei lediglich wieder eine schwarze Jurte aufgebaut worden. Zudem seien Passanten durchaus aggressiv bedrängt worden.

Völkische Siedler: Das schreibt der Verfassungsschutz

Im Niedersächsischen Verfassungsschutzbericht 2022 heißt es mit Blick auf den Sitz und die Verbreitung Völkischer Personenzusammenschlüsse/Völkischer Siedler, dass der „regionale Schwerpunkt im Großraum Lüneburg-Uelzen-Lüchow-Dannenberg“ liege. „Örtlich und regional unterschiedlich ausgeprägte Strukturen in Form von lokal agierenden Gruppierungen und Personenkreisen“ seien bekannt, eine konkrete Zahl an Mitgliedern, Anhängern oder Unterstützern wird indes nicht ausgewiesen. Über die laufe aber die Finanzierung.



Im Kurzporträt des Verfassungsschutzes heißt es: „Unter dem Sammelbegriff Völkische Personenzusammenschlüsse/Völkische Siedler werden in Niedersachsen rechtsextremistische völkische Gruppierungen und Personenkreise (Familien-/ Siedlerverbände) gefasst, die abseits der urbanen Zentren eine naturorientierte, ländliche und kleinbäuerliche Lebensweise auf der Basis einer völkisch-nationalistischen Ideologie mit rassistischen und antisemitischen Elementen pflegen und die innerhalb ihres kinderreichen Familien- und Freundeskreises nach völkischen Denk- und Verhaltensmustern und neuheidnischen Riten leben.

Die völkisch-nationalistische Ideologie richtet sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist in ihrer Wirkungsweise geeignet, deren Schutzgüter erheblich zu beinträchtigen.“