Egoisten auf den Straßen

Die einen sprechen von „Abzocke“, die anderen fordern mehr Blitzeranlagen. Ohne Frage: Das Thema Verkehrsüberwachung polarisiert.

Der Landkreis Uelzen hat an hiesigen Straßen 22 Starenkästen fest installiert, nutzte in den vergangenen Jahren zudem zwei mobile Einsatzgeräte und baut nun noch einmal die Verkehrsüberwachung mit einem neuen Blitzer-Anhänger aus. Begründet wird der Schritt mit eben jenem zu vernehmenden Ruf nach mehr Kontrollen – vor allem in den Nächten und am Wochenende, in denen Fahrer von Motorrädern, Autos und Lkws noch allzu oft auf den Straßen Gas geben würden.

Außerdem seien Unfallopfer zu beklagen, deren Wagen sich wegen unangepasster Geschwindigkeiten überschlugen oder deren Fahrten im Graben oder an Bäumen endete. 32 Verletzte, sieben Schwerverletzte und ein Toter binnen sechs Monaten werden vom Landkreis angeführt.

Der Landkreis hält aber noch mehr Zahlen parat und sie sind es eigentlich, die aufhorchen lassen sollten. Gut 51.000 Geschwindigkeitsverstöße wurden im vergangenen Jahr von festinstallierten und mobilen Blitzern im Kreis festgehalten. Da kommen noch die Ergebnisse von Polizeikontrollen oben drauf.

Rechnerisch bedeutet dies 139 ermittelte Geschwindigkeitsverstöße pro Tag. Oder anders: Jeder zweite Bewohner im Landkreis hat sich statistisch gesehen im vergangenen Jahr einmal nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben gehalten.

Wer regelmäßig auf den Bundesstraßen im Kreis unterwegs ist, bekommt ein Gefühl dafür, was sich Verkehrsteilnehmer erlauben. Ja, aber.... ich hatte es nun einmal heute eilig; der Vordermann schlich die Straße entlang; oder: Die Straße war doch frei. Das mag alles die Geschwindigkeitsübertretungen erklären, zu rechtfertigen sind sie damit aber nicht. Geschwindigkeitsbeschränkungen werden nicht ohne Grund erlassen. Zum Schutz von Kindern vor Schulen oder für geringere Geräuschpegel – wir leben eben in Gemeinschaften, wer trotzdem Gas gibt, denkt nur an sich, und vielleicht noch nicht mal an das. Eine Fahrt kann auch tödlich enden.

Aber müssen es denn immer Bußgelder sein? Das könnten die Kritiker fragen. Die Stadt Uelzen erfasst ja auch Verstöße mithilfe eines Gerätes, ohne dass es gleich blitzt. Das ist richtig. Die Stadt hat aber dann bei entsprechenden Ergebnissen auch auf die Verstöße zu reagieren und sie abzustellen – zum Wohle aller. Vielleicht mit Blitzeraktionen?

Wenn die jetzt veröffentlichten Zahlen eines zeigen, dann doch das: Verkehrsverstöße sind wahrlich keine Ausnahmen. Verkehrsteilnehmer scheinen Geschwindigkeitsverstöße immer noch allzu oft als vertretbar zu erachten. Dann muss auch hier angesetzt werden, eben mit Bußgeldern, die eben diese Fahrer treffen. Es geht um ihr Wohl und vor allem um das der anderen – in diesem Zusammenhang sei auch noch einmal erwähnt, dass die Einnahmen aus Blitzeraktionen auch der Allgemeinheit zugute kommen.

Von Norman Reuter