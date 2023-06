Edle Tropfen an der Kirche: Uelzens Weinmarkt hat begonnen

Von: Bernd Schossadowski

Teilen

Haben den Uelzener Weinmarkt eröffnet (von links): Melanie Meyn, Ingo Schulte, Weinkönigin Wiebke Marschall, Anne Börker, Nele Gebbert, Florian Ebeling und Dominik Boehnke. © Bernd Schossadowski

In Uelzen hat die „fünfte Jahreszeit“ begonnen. Am Freitagnachmittag wurde der 50. Weinmarkt eröffnet. Bis einschließlich Sonnabend, 24. Juni, werden an der St.-Marien-Kirche viele edle Tropfen kredenzt. Dazu gibt es ein buntes Kulturprogramm mit Live-Musik.

Uelzen – Mit einem fröhlichen „Prost“ hat die neue Weinkönigin Wiebke Marschall am Freitagnachmittag den 50. Uelzener Weinmarkt eröffnet. Ihr zur Seite stehen Weinprinzessin Nele Gebbert und Weinprinz Dominik Boehnke. In Uelzen habe die „fünfte Jahreszeit“ begonnen, sagte Erster Stadtrat Florian Ebeling bei der Eröffnungszeremonie am Ulenköperdenkmal. „Es ist ein Fest der Generationen.“ Mit ihm freuten sich Melanie Meyn, Uelzens Weinkönigin von 2022, Ingo Schulte als Vorsitzender des Weinmarkt-Vereins und seine Stellvertreterin Anne Börker.

Bis einschließlich Sonnabend, 24. Juni, lädt der Weinmarkt zu einem Besuch ein. Geöffnet ist dieser montags bis sonnabends von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 22 Uhr. Der Platz vor der St.-Marien-Kirche verwandelt sich dann in ein Mekka für Weinliebhaber aus der Region und darüber hinaus. Eine große Auswahl edler Tropfen aus deutschen Anbaugebieten steht zur Verköstigung bereit, hinzu kommen kulinarische Spezialitäten. Auch ein buntes Kulturprogramm mit Live-Musik darf nicht fehlen. Mindestens alle zwei Tage treten Künstler auf dem Weinmarkt auf, wochentags immer um 19 Uhr, an Sonntagen um 16 Uhr.

Den Auftakt am 9. Juni macht „Soulshaker“, eine Band aus der Uelzener Region um Gitarrist Jörn König. Sie präsentiert Gitarrensongs sowie Funk- und Soul-Klassiker. Sänger Ludwig Eggert ergänzt das Programm um stimmungsvolle Songs. Darauf folgt am 11. Juni das „Tornado Rosenberg Trio“. Der namensgebende Musiker wird von Peter Imig an der Violine und Michele Beaulieu an der Gitarre begleitet. Gemeinsam präsentieren sie Gypsy-Swing und Flamenco, unter anderem mit Kompositionen von Django Reinhardt und Bossa Nova.

„Funky Breeze“ mit Gitarrist Heiner Nickels sorgen am 13. Juni dafür, dass eine entspannt-jazzige Brise über den Weinmarkt weht. Birgit Storf und Band schlagen am 15. Juni den musikalischen Spannungsbogen von Duke Ellington bis John Lennon. Besucher können sich auf einen Mix aus Jazz und Pop von Tenor-Saxofonisten und Flötistin Birgit Storf einstellen. Am Tag darauf folgt ein bunter Genre-Mix von Axel Jankowski und Band, mit eigenen Arrangements und bekannten Songs, etwa von Led Zeppelin und den Beatles. Mit dabei sind Peter Imig vom Bevenser „Vakuum“ am Bass und Jo Schneider an den Drums.

Am 18. Juni bringen die „Jazzikanten“ bekannte Swing-Klassiker nach Uelzen. Uwe Friedrich spielt Klarinette und Tenor-Saxofon, begleitet wird er von einer Band der Musikschule Uelzen: Wolfgang Wierzyk am Piano, Jens Balzereit am Kontrabass und Daniel Orthey an den Drums. Am 20. Juni geben sich „Funky Breeze“ nochmal die Ehre, bevor „Ima & The Nasty Boyz“ am 22. Juni tiefgängigen Soul, aber auch seichtere Songs spielen. Die Sängerin Imanthi Monard ist seit zwei Jahren Lehrerin an der Musikschule Uelzen, mit dabei sind auch Jörn König an der Gitarre, Jens Balzereit am Bass und Felix Kreit an den Drums. Am 23. Juni spielt dann das Blechbläser-Quintett „Heide Brass“.