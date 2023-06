Durchlass für die Uelzener Bahnbaustelle ‒ Brücken sind frühestens 2026 fertig

Von: Norman Reuter

Es besteht jetzt an der Bahnhofstraße ein Durchlass im Baustellenbereich der Bahn. © Reuter

An der Bahnhofstraße in Uelzen ist ein Durchlass durch die Bahnbaustelle geschaffen worden. Wer das veranlasst hat, ist unklar. Derweil zeichnet sich ab, dass die beiden Bahnbrücken, die an der Bahnhofstraße und Sternstraße neu errichtet werden, frühestens im Laufe des Jahres 2026 fertig sein werden.

Uelzen – Im Baustellenbereich an der Bahnhofstraße, dort wird die Bahnbrücke neu errichtet, ist ein Durchlass geschaffen worden, der es Uelzenern und Gästen der Stadt erlaubt, vom Stern oder Bahnhof in die Stadt zu gelangen oder umgekehrt. Eigens dafür wurden im Baustellenbereich aufgeschüttete, kleine Wälle beseitigt. Am Durchlass wurden Straßenschilder aufgestellt, die einen Sonderweg für Fußgänger ausweisen.

Wer die Schilder aufstellte und den Durchlass geschaffen hat und wie lange dieser womöglich besteht, bleibt zunächst unklar. Die Hansestadt Uelzen verweist die AZ an die Deutsche Bahn; eine Presseanfrage dazu wurde an die Bahn gestellt. Die Stadt erklärt: „Für den Baustellenbereich rund um die Bahnbrücke ist die Deutsche Bahn zuständig, für den sonstigen Verkehr in der Bahnhofstraße die Hansestadt Uelzen.“

Der zeichnet sich ab, dass die Komplikationen beim Bau der neuen Bahnbrücke über die Bahnhofstraße Folgen hat: Mit einem Abschluss des Gesamtprojektes – auch die Brücke über die Sternstraße soll erneuert werden – wird jetzt frühestens im Laufe des Jahres 2026 gerechnet. Das ist von der Stadtverwaltung im Bauausschuss berichtet worden. Pierre-Pascal Berning, Fachbereichsleiter Straßen, Umwelt und Grünflächen bei der Hansestadt, erklärte, dass weiterhin die beiden Brücken nacheinander erneuert werden sollen und es auf keinen Fall die Absicht der Bahn AG sei, beide Bahnbrücken gleichzeitig zu sperren.

Die neue Brücke über die Bahnhofstraße sollte ursprünglich Ende 2023 fertiggestellt sein. Bei den Arbeiten kam es bereits mehrfach zu Problemen, weil der Boden nach Angaben der Deutschen Bahn in Teilen nicht tragfähig ist. Die neue Brücke über die Sternstraße sollte nach ersten Plänen der Bahn Ende 2025 fertig werden. n