Durch anhaltenden Regen droht eine katastrophale Ernte im Landkreis Uelzen

Wo sonst um diese Jahreszeit die Mähdrescher ihre Bahnen auf den Feldern ziehen, sieht es zur Zeit im wahrsten Sinne des Wortes düster aus. Durch den anhaltenden Regen sind sich die Landwirte bereits sicher: Die Ernte wird ein Desaster.

Uelzen - „Das Getreide verfault auf dem Halm“, erklärt Kreislandwirt Thorsten Riggert, „die Ähren sind von Pilzen befallen und werden schwarz.“ Die aktuelle Wetterlage ist für ihn und die anderen Bauern in der Region eine Katastrophe, wie er sagt: „Wir können nichts machen – wir wollen ernten, aber dafür muss das Getreide trocken sein.“

Doch selbst, wenn es jetzt für ein paar Tage trocken sein sollte, kann die Ernte nicht weitergehen. Denn der Boden ist so aufgeweicht, dass die schweren Maschinen schlichtweg im Matsch stecken bleiben würde. „Es muss mindestens eine Woche trocken und sonnig sein, am besten mit Wind. Sonst wird das nichts“, meint der Kreislandwirt.

Bei den betroffenen Getreidesorten handelt es sich zum Großteil um Roggen, Triticale und Weizen. Doch auch der Raps lässt nichts Gutes erahnen: „Die Körner sind winzig und bröseln beim Dreschen einfach raus. Der Verlust geht in die Tausende pro Hektar“, erklärt Riggert.



Die Feuchtigkeit und die Temperaturen sorgen auch dafür, dass das Getreide, das am Ende doch noch geerntet werden kann, von minderer Qualität ist. Der Landwirt befürchtet: „Hier in der Region wird in diesem Jahr kein Brotgetreide mehr geerntet. Dafür ist die Qualität einfach zu schlecht.“



Für Kartoffeln allerdings besteht noch Hoffnung: „Wir können heutzutage Pflanzenschutzmittel einsetzen, die verhindern, dass alles von Kraut- und Knollenfäule befallen wird. Vor hundert Jahren wäre nach einer Wetterlage wie dieser ein Hungerwinter gefolgt.“