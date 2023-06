Drogenhandel: Polizei ermittelt gegen drei junge Männer aus Uelzen – Ein Täter ist erst 16

Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen drei junge Männer aus Uelzen. © dpa-avis/Symbolbild

Wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei gegen drei junge Männer aus Uelzen. Bereits seit mehreren Wochen sind die Männer im Alter von 16, 18 und 22 Jahren im Visier der Uelzener Drogen-Ermittler, sodass über Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Lüneburg verschiedene Observations- und Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden konnten.

Uelzen - Weitere Maßnahmen untermauerten den Verdacht des Handels mit Marihuana/Cannabis. Am 20. Juni erfolgten dann umfangreiche Durchsuchungen in drei Wohn- sowie zwei „Bunker“-Objekten in Zusammenarbeit von Kriminalermittlungsdienst, Verfügungseinheit und Fahndungskräften der Polizeiinspektion sowie Spezialhunden der Polizeidirektion.

Im Verlauf der Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten nach deliktischen Handlungen (u.a. Verkauf von Drogen) verfolgt und im Umfeld eines Durchsuchungsobjekts angetroffen. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden bei allen drei Männern Cannabisprodukte, Bargeld in Summe von einigen tausend Euro sowie diverse Mobiltelefone aufgefunden und beschlagnahmt. Parallel konnten in einer sogenannten Bunkerwohnung Betäubungsmittel sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe festgestellt werden.

Der Handel/Verkauf der Betäubungsmittel ging unter anderem außerhalb der eigentlichen Schulzeit im Außenbereich einer Schule in der Schillerstraße an verschiedenste Abnehmer über die Bühne, sodass im Anschluss an die Wohnungsdurchsuchungen mit einem Spezialhund auch der betreffende Schulhof sowie ein Bunkerbereich abgesucht wurden. Dies führte zum Auffinden zweier weiterer geringer Mengen Cannabis. Parallel wurden bei weiteren Durchsuchungen auch augenscheinliches Diebesgut wie Bekleidung, Parfum, Sonnenbrillen oder Lebensmittel sichergestellt. Die Ermittlungen zum aufgefundenen Diebesgut dauern noch an.

Im Rahmen des Einsatzes wurden auch einzelne Abnehmer/Käufer von Cannabis kontrolliert. Die Personen erwarten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen gegen die drei Haupttäter wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. Nach derzeitigen Ermittlungen agierte dabei der 16 Jahre alte Haupttäter zusammen mit dem 18-Jährigen und 22-Jährigen.