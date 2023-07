DRK sieht Landkreis Uelzen für Katastrophen-Einsätze gut gerüstet

Lagebesprechung der DRK-Bereitschaft Uelzen im Einsatz bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 an der Ahr. © DRK

Der Landkreis Uelzen ist für Katastrophen-Einsätze, zum Beispiel Fluten wie an der Ahr, gut gerüstet. Das erklärte jetzt Andreas Schulze, Leiter der DRK-Kreisbereitschaft, bei der Aktion „Lass uns reden“ im Bevenser Kurhaus.

Von Anette Clar

Bad Bevensen – Was früher noch eine ehrenamtliche Tätigkeit war, ist mittlerweile durch die Fülle der Aufgaben zu einer hauptamtlichen Stelle geworden. Die Rede ist von der Leitung der Kreisbereitschaft des DRK im Landkreis Uelzen. Und diese Stelle hat Andreas Schulze inne, der jetzt bei der Aktion „Lass uns reden“ im Bevenser Kurhaus von seiner Arbeit berichtete. Er sieht den Kreis für einen Katastrophenfall gut aufgestellt. „Wir haben ein buntes Potpourri an Fahrzeugen, unsere rund 170 Mitglieder leisten 30 000 Dienststunden pro Jahr“, erklärt Schulze.

Auch in die Ausbildung werden viele Stunden investiert. Dafür biete sich beispielsweise das Open R in Uelzen an. Hier kämen alle Bereiche und auch viele der Fahrzeuge zum Einsatz. „Das sind drei Tage, die wir auch für die Ausbildung nutzen. Junge Kollegen können hier üben, mal die Leitung für einen Bereich zu übernehmen. Aber auch unsere Technik und Ausstattung können wir bei dieser Veranstaltung testen“, sagt Schulze.



So waren jetzt fünf Teams als Fußstreifen in der Zuschauermenge unterwegs, um zu schauen, ob es jemandem nicht gut geht. In den DRK-Zelten wurden die Einsatzkräfte verpflegt. Insgesamt waren es 180 Helfer und vier Notärzte, es gab 100 Behandlungen. 600 Mahlzeiten wurden zubereitet.



Als weitere Aufgabenbereiche des Katastrophenschutzes zählt Schulze den Aufbau von Flüchtlingsunterkünften, den Aufbau von Impfzentren, Personensuche mit der Rettungshundestaffel, Sanitätsdienst und Versorgung von Verletzten auf.



Vor zwei Jahren hat das DRK Uelzen auch bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal geholfen. Zweimal sind Helfer aus dem Kreis für je eine Woche in das überflutete Gebiet gefahren. Am fünften Tag nach dem Hochwasser kamen die Uelzener am Nürburgring an, wo sich alle Helfer trafen. Sie bekamen die Aufgabe, drei Orte zu erkunden. „Zwei Orte waren unbeschädigt, aber Ahrbrück hatte keinen Strom und keine Wasserversorgung. Wir haben mit der Bevölkerung versucht, die Infrastruktur wieder herzustellen, und wenn es nur ein mobiles Klo war. Wir haben aber auch eine Brücke wieder befahrbar gemacht“, erinnert sich Schulze.



Er spricht von einem „unglaublichen Willen zu helfen“, den er dort erlebt habe. „Fast ein bisschen zu viel. Die Hilfsbereitschaft muss auch koordiniert werden“, gibt Schulze zu bedenken. Der zweite Einsatz für ihn und seine Leute war am 19. Tag nach der Flut. „Da haben wir beispielsweise eine Kleiderkammer eingerichtet“, berichtet Schulze. Auch die medizinische Versorgung und die Verpflegung gehörten zu den Aufgaben. „Da mussten 10 000 Essen am Tag zubereitet werden. In einem Zelt gab es Nudeln und in einem anderen die Tomatensoße“, versucht Schulze die Dimensionen zu verdeutlichen.



Bei dem zweiten Einsatz ist es nicht nur die unglaubliche Zerstörung, mit der es die Einsatzkräfte zu tun hatten, sondern es sind auch die seelischen Traumata der Geschädigten. „Wir erlebten so viele Einzelschicksale, die Hilfe benötigten, wie beispielsweise die Frau im Rollstuhl, die im ersten Stock untergebracht wurde und für die wir eine andere Unterkunft suchten. Oder der Mann, dessen Eisdiele komplett zerstört wurde, und der jedem zeigen wollte, wo sie stand.“ In diesem Fall war mehr psychologischer Beistand gefragt, die Schulze gerade nach einer Katastrophe für sehr wichtig erachtet. Nicht nur für die Geschädigten, sondern auch für die Helfer, um mental wieder aus dem Einsatz herauszukommen. Daher gebe es Nachbesprechungen, um das eine oder andere besser zu verarbeiten.