DRK-Bereitschaft Uelzen stellt ihre Fahrzeuge bei Tag der offenen Tür vor

Von: Oliver Huchthausen

Sebastian Czaja sitzt auf einem „All Terrain Vehicle“, einem erweiterten Quad, das für den Einsatz in schwierigem Gelände geeignet ist. © Oliver Huchthausen

Die DRK-Bereitschaft Kreis Uelzen hat Wochenende bei einem Tag der offenen Tür ihre Fahrzeugflotte für den Katastrophenschutz vorgestellt. Auf dem Gelände an der Miesbacher Straße in Uelzen war unter anderem ein „All Terrain Vehicle“ zu sehen, ein erweitertes Quad für den Einsatz in schwierigem Gelände.

Uelzen – Katastrophen können geschehen – jederzeit und zumeist plötzlich und völlig unerwartet. Um vorbereitet und im Ernstfall bei größeren Notlagen, beispielsweise Massenunfällen, Zugunglücken oder Umweltkatastrophen, sofort zur Stelle sein zu können, stehen der DRK-Bereitschaft Kreis Uelzen eine Vielzahl von Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Verfügung. Diese wurden am Sonnabend einem interessierten Publikum im DRK-Zentrum an der Miesbacher Straße vorgestellt.

An verschiedenen Stationen rund ums Bereitschaftsgebäude gab es einen spannenden Einblick in die Funktion und Ausstattung der Fahrzeuge. So zum Beispiel in den Führungskraftwagen, der der Einsatzleitung zur Information und Kommunikation dient. Drohnenaufnahmen werden direkt in den Einsatzwagen übertragen und helfen bei der Beurteilung der Lage oder der Suche nach vermissten Personen.



Eingebunden sind die Uelzener Kräfte übrigens in einen Großverband des Bundes, die sogenannte Medizinische Task Force, von der es bundesweit 61 Einheiten gibt. „Wir haben sogar die Möglichkeit, ein in sich geschlossenes funktionierendes WLAN einzurichten“, erklärt Bereitschaftsleiter Björn Schenkel. „Sollte das einmal nicht funktionieren, gibt es immer noch das gute alte Feldtelefon.“



Während man einige der bekannteren Fahrzeuge sicherlich schon irgendwann einmal im Einsatz gesehen hat, gibt es auch viele Spezialfahrzeuge, die vor allem im Katastrophenfall zum Einsatz kommen. Etwa ein Teleskop-lader, der im Einsatzgebiet erforderliche Ausrüstung entlädt, oder der Gerätewagen Betreuung, der persönliches Zubehör wie Zelte, Trinkwasser, Heizung und Stromaggregate mit sich führt. Hinter der Bezeichnung „AB ManV“ verbirgt sich der „Abrollbehälter Massenunfall Verletzter“, im Prinzip ein mobiler Container, der die für Großunfälle nötige Ausrüstung wie Schutzausstattung oder Defibrillatoren geladen hat.



Ganz neu im Fuhrpark ist das „All Terrain Vehicle“, eine Art erweitertes Quad, das für den Einsatz in schwierigem Gelände vorgesehen ist. Neue und größere Fahrzeuge sowie die Umstrukturierungen im Katastrophenschutz bringen allerdings auch erhöhten Raumbedarf mit sich: „Schon jetzt platzt unsere Halle aus allen Nähten, da sind Beschädigungen an den Fahrzeugen vorprogrammiert“, mahnt Schenkel.



Beeindruckend: Die Organisation dieser Veranstaltung lag mit Sebastian Czaja in der Hand eines Bundesfreiwilligen-Dienstlers. Der 20-Jährige hatte während der zweimonatigen Vorbereitungsphase viel Verantwortung zu tragen: Konzeptentwicklung, Absprache mit den umliegenden Betrieben, Werbung sowie der Aufbau des Fuhrparks gehörten zu seinen Aufgaben.