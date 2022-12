Dreister Versuch: Ladendieb will in Uelzen Alkoholika für mehr als 1200 Euro mitgehen lassen

Von: Michael Koch

Ein Ladendieb wollte Alkoholika im Wert von mehr als 1200 Euro aus einem Uelzener Einkaufsmarkt auf dreiste Weise stehlen – und scheiterte.

pm Uelzen – Das ist mehr als dreist! Mit Toilettenpapier, Orangen und Chips kaschierte beziehungsweise tarnte ein dreister Ladendieb seine mögliche Beute bei einem Diebstahlsversuch in einem Einzelhandelsmarkt an der Fischerhofstraße am Dienstagnachmittag, 27. Dezember.

Der 26 Jahre alte Mann mit Meldeadresse in Berlin hatte im Markt einen Einkaufswagen mit Alkoholika in einem Wert von mehr als 1200 Euro bepackt und darüber optisch den Inhalt mit Toilettenpapier, Orangen und Chipstüten verschleiert. Mit dem gefüllten Wagen durchquerte der Dieb dann gegen 16.30 Uhr den Kassenbereich, konnte jedoch durch einen Mitarbeiter vor dem Ausgang des Gebäudes gestoppt werden. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.