Dorfgemeinschaftshaus in Groß Liedern: Verein darf Decken freilegen

Von: Norman Reuter

Das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Liedern ist seit dem Herbst wegen bestehender Baumängel geschlossen. Jetzt ist die Dorfgemeinschaft zuversichtlich, dass es voran geht. © Bieling, Daniel

Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft von Groß Liedern, Thorsten Feige, nennt es einen „Meilenstein“: Der Verein und die Hansestadt Uelzen haben eine Vereinbarung erarbeitet, wonach es der Dorfgemeinschaft erlaubt sein soll, im zurzeit wegen Baumängeln geschlossenen Dorfgemeinschaftshaus mit „Abbruch- beziehungsweise Rückbauarbeiten“ zu beginnen. Sind diese erfolgt, soll abschließend geklärt werden können, mit welchem Aufwand das Gebäude saniert werden muss, um es wieder in Betrieb nehmen zu können.

Uelzen-Groß Liedern – Das Dorfgemeinschaftshaus ist Eigentum der Stadt Uelzen. Als im Herbst 2020 bei einer Begehung Mängel beim Brandschutz und bei der Elektrik festgestellt werden, wird die weitere Nutzung durch die Dorfgemeinschaft untersagt. Seitdem engagiert sie sich für die Sanierung des Gebäudes, für die von der Hansestadt Kosten in Höhe von mindestens 410 000 errechnet worden sind. Aber wird es wirklich so teuer?



Um diese Frage zu klären, kommt es jetzt zu den Abbruch- und Rückbauarbeiten. Die Stadt Uelzen erklärt gegenüber der AZ, sie könnten beginnen, sobald die Eingung zwischen den beiden Parteien erzielt sei. Thorsten Feige sagt: „Unsere Leute stehen bereit.“ Sie werden Vertäfelungen von den Wänden sowie Deckenplatten abnehmen. „Sind Decken und Wände freigelegt, sehen wir alles“, so Feige. Es ließe sich dann eindeutig bestimmen, was für eine Wiedereröffnung des Hauses an Arbeiten zu erledigen ist.



Es besteht bei der Dorfgemeinschaft die berechtigte Hoffnung, dass die Sanierung nicht in dem Maße, wie bislang vermutet, erfolgen muss. Und: Der Verein ist bereit, ein Teil zu finanzieren. Zudem ist ein Sponsoring für das Dorfgemeinschaftshaus angeschoben worden. Erste Firmen seien dafür an Land gezogen worden, berichtet Feige. Es stünde aber allen offen, sich daran zu beteiligen. „Über das Sponsoring sind wir stark geworden“, meint der Vereinsvorsitzende.



So zeigt er sich auch zuversichtlich, dass es tatsächlich zu einer Sanierung des Hauses und damit auch zu einer Wiedereröffnung kommen wird. „Die Sache ist jetzt eigentlich nicht mehr zu stoppen“, sagt er. Seine Hoffnung ist, dass Silvester 2024/25 in Groß Liedern wieder im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden kann. Jetzt steht erst einmal am Sonnabend, 8. Juli, das Weinfest an – dafür wird Außengelände genutzt.