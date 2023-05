Die nächsten Brücken-Neubauten in Uelzen

Von: Norman Reuter

Die Brücke am Kuhteichweg hat eine Breite von sieben Metern – so ist aktuell die Verkehrssituation unter ihre beengt. © Reuter, Norman

Die Ausbaupläne der Deutschen Bahn für die Amerika-Linie haben nicht nur Folgen für den Bahnübergang an der Celler Straße zwischen Uelzen und Holdenstedt (AZ berichtete). In Richtung Osten, zwischen Uelzen und Langwedel, soll die Trasse ebenfalls ertüchtigt werden, und es in diesem Zusammenhang zum Neubau der Eisenbahnbrücken über den Kuhteichweg sowie an der Fischerhofstraße kommen. Darüber hat jetzt Pierre-Pascal Berning aus der städtischen Abteilung Straßenbau und Verkehr die Mitglieder des Bauausschusses informiert.

Uelzen – Die Amerika-Linie zwischen Uelzen und Langwedel solle elektrifiziert und so ausgebaut werden, dass auf ihr schwerere Züge verkehren könnten. Zudem solle im Personennahverkehr 100 Stundenkilometer gefahren werden können, so Berning. Dazu müssten auch die beiden Brücken erneuert werden.

Das Bauwerk über den Kuhteichweg/Nordallee wurde 1906 errichtet. Weil sie lediglich eine Breite von sieben Metern hat und in einem Kurvenbereich liegt, dürfen Fahrzeuge, die unter sie durchfahren, mit maximal 30 Stundenkilometern unterwegs sein. Der Begegnungsverkehr gestaltet sich schwierig.



Wie Berning gegenüber der AZ erklärt, entspreche die Brückenbreite nicht mehr den heute geltenden Vorschriften zum Straßenverkehr. Sie müsse mindestens eine Breite von elf Metern besitzen, um DIN-gerecht zu sein.



Die Bahn hat nach Bernings Angaben zwei Entwürfe für einen Brücken-Neubau erarbeitet, ohne dabei etwas an der Breite zu verändern. Das Unternehmen sei aufgefordert worden, einen weiteren Entwurf mit entsprechender Breite zu erarbeiten.



Er will nicht ausschließen, dass angesichts der Vorgaben zum Straßenverkehr die Hansestadt ein Verlangen aussprechen muss, damit die breitere Variante gebaut wird. „Das wird gerade noch geprüft“, so Berning. Sollte es keine Verpflichtung dazu geben, könne die Stadt freiwillig aber ein Verlangen aussprechen.



Beim Neubau der Eisenbahnbrücken über die Bahnhof- und Sternstraßen waren solche „Verlangen“ nicht ausgesprochen worden, weil sie mit einer Kostenbeteiligung der Hansestadt Uelzen verbunden sind. So werden die Brücken eins zu eins in ihren bisherigen Größen ersetzt, was Kritiker auf den Plan rief. Besonders unter der Sternstraßenbrücke ist die Lage für Verkehrsteilnehmer beengt.



Was die Brücke an der Fischerhofstraße, die 1907 errichtet wurde und zur Jugendherberge, Sportanlagen und dem Bestattungswald führt, betrifft, werden solche verkehrlichen Probleme nicht gesehen.



Wie Berning sagt, sollen die Arbeiten zwischen Uelzen und Langwedel erst in den 2030er-Jahren starten.