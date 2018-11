Deutlich mehr Fahrten: Metronom weitet Angebot zum Fahrplanwechsel aus

Uelzen. Den klassischen Betriebsschluss der Eisenbahn gibt es mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember praktisch nicht mehr: Der Metronom fährt künftig fast rund um die Uhr, insbesondere am Wochenende und in den Abendstunden.

So gibt es zwischen Hamburg und Uelzen insgesamt 52 neue Fahrten, 47 davon allein am Wochenende. In der Gegenrichtung von Uelzen nach Hamburg fahren nun alle Züge bis zum Hauptbahnhof, bislang endeten viele in Harburg.

Zwischen Uelzen und Hannover (RE 2) ist die wichtigste Neuerung die durchgehende Verbindung zwischen Hannover und Hamburg. Bei jedem zweiten Zug entfällt das Umsteigen in Uelzen. Das hat zur Folge, dass man am Wochenende von Hannover nach Hamburg über Celle und Uelzen etwa alle halbe Stunde mit einem Zug des Metronom fahren kann. Zwischen Hamburg und Lüneburg fährt der Metronom in den Wochenendnächten künftig im Stundentakt.