AZ-Wetter: Sommer feiert im Landkreis Uelzen ein Comeback

Von: Jannis Wiepcke

Der Sommer kehrt zurück: In den nächsten Tagen dürfte es viele Menschen noch einmal in die offenen örtlichen Schwimmbäder ziehen © Frank Hammerschmidt

Die ersten Freibäder im Landkreis Uelzen sind geschlossen. Dagegen verlängert das Sommerbad Wieren jetzt kurzfristig die Saison. Kein Wunder: Die nächsten Tage feiert der Sommer sein Comeback mit bis zu 30 Grad.

Uelzen/Landkreis - In dieser Woche feiert der Sommer ein fulminantes Comeback: Bei Höchstwerten bis zu 30 Grad und oft wolkenlosem, Himmel ist perfektes Ausflugs- und Badewetter angesagt. Am Wochenende hält das trockene Sommerwetter an. Dabei sind flache Wolkenfelder mit etwas kühlerer Luft von der Nordsee möglich.



In der neuen Woche geht‘s zunächst sonnig und mit Maxima nahe 30 Grad weiter. Zur Wochenmitte könnte ein Tief von den Britischen Inseln mit Schauern und Gewittern einen Wetterumschwung einleiten. Denkbar ist – nach kurzer Abkühlung – aber auch eine zeitnahe Rückkehr des Spätsommers.



Aus klimatischer Sicht ist ein solches Szenario gar nicht so selten. Darauf weisen auch einige Wetterregeln hin: „September schön in den ersten Tagen, will den ganzen Herbst ansagen“, oder „ist Regine (7. September) warm und sonnig, bleibt das Wetter lange wonnig.“ Nach dem vielen Regen im Juli und August stehen die Chancen für einen relativ trockenen und sommerlichen September also gar nicht so schlecht.



Sommer in Uelzen im Vergleich zum Klimamittel (1981-2010): • Mitteltemperatur: 18,1 Grad

(Abweichung +1,0 Grad)

• Niederschlag: 287 mm

(143 Prozent vom Soll)

• Sonne: 759 Stunden

(123 Prozent vom Soll)



„Abwechslungsreich“ lautet das Schlagwort für den vergangenen meteorologischen Sommer. Dabei fand der hauptsächlich im Juni statt. Er war nämlich der wärmste, der mit Abstand trockenste und sonnigste aller drei Monate. Mit teils über 300 Sonnenstunden und einem Temperaturplus von gut drei Grad platzierte er sich zwischen Aller und Elbe unter den besten Juni-Monaten jemals. Während Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten kamen, musste die schon seit Mai ausgetrocknete Natur weiter leiden. Das änderte sich erst mit dem nahenden Siebenschläferzeitraum Ende Juni/Anfang Juli.



Tiefdruckgebiete aus Südwesten sorgten für kurze Hitzespitzen und örtlich heftige Gewitter mit Sturzregen bis in den Unwetterbereich hinein. Ab Mitte Juli brach der Sommer dann heftig ein. Drei Wochen lang vermiesten nasskühle Atlantikwinde besonders den Urlaubern an Nord- und Ostsee die Stimmung. Aber auch für die auf trockenes Wetter angewiesenen Landwirte war die Situation zur Getreideernte ein Schlag ins Kontor. Erst im letzten August-Drittel besserte sich die Lage an der Regenfront. Glück im Juli und August: Eine Luftmassengrenze, die sich immer wieder über dem Mittelgebirgsraum formierte, schützte den Norden vor extremer Hitze und den schwersten Unwettern über Süd- und Südostdeutschland.



Zum Vergleich: Bremervörde brachte es im gesamten Sommer auf nur einen Hitzetag (mindestens 30 Grad), Uelzen auf fünf – aber das „tropische“ Mannheim auf 24 Tage. Fazit: Nach langer Zeit war es mal wieder ein durchschnittlicher, zum Segen der Natur aber auch nasser norddeutscher Sommer – wie er etwa in den 1980er-Jahren häufiger vorkam.