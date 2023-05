Debatte um Gleiskapazitäten im Kreis Uelzen: Absage an „Neubaufantasien“

Von: Norman Reuter

Die Deutsche Bahn soll ihr Gleisnetz auf Vordermann bringen, schreiben die Bürgerinitiativen in ihrem Manifest. Für Neubaufantasien bleibe da keine Zeit. Foto: DPA © Agenturen

Anstatt Neubautrassen zu planen, wie beispielsweise durch den Landkreis Uelzen oder entlang der A 7, sollte die Deutsche Bahn lieber das vorhandene und in die Jahre gekommene Gleisnetz sanieren.

Uelzen/Landkreis – So lässt sich ein Manifest zusammenfassen, hinter dem sich jetzt fast 20 Bürgerinitiativen versammelt haben. Darunter befinden sich auch Initiativen aus dem Landkreis Uelzen.

Im norddeutschen Raum sollen mehr Gleiskapazitäten geschaffen werden. Seit Jahren wird um den richtigen Weg gerungen. 2015 sprach sich eine Mehrheit im Dialogforum Schiene Nord in Celle für den Ausbau des vorhandenen Gleisnetzes aus (Alpha-E). Die Bahn stellte zuletzt Untersuchungen vor, wonach als Alternative auch ein Bau von Gleisen entlang der A 7 oder aber eine großräumige Umfahrung von der Bestandsstrecke Lüneburg-Hannover durch den Landkreis Uelzen denkbar wären.

Verunsicherte Menschen

Initiativen aus dem Landkreis werten die Idee einer großräumigen Umfahrung als Neubaustrecke. Sie laufen dagegen Sturm. Bei einem parlamentarischen Abend, der sich mit den Bahnplänen befasste, sind zuletzt Vertreter von Bürgerinitiativen mit dem Eindruck nach Hause gefahren, die Bahn wolle ihr Netz sanieren und zugleich auch Neubaustrecken bauen. Die Bürgerinitiativen, die sich unter dem Manifest versammelt haben, erklären zur gegenwärtigen Situation: „In der Gerüchteküche wabern weiterhin verschiedene Varianten, die die Region in erhebliche Unruhe versetzen.“

Eine Entscheidung dazu, welche Variante realisiert werden soll, trifft der Deutsche Bundestag. An ihn ist auch das Manifest gerichtet, in dem die Initiativen fordern, dass marode Schienen saniert anstatt neue Gleise verlegt werden sollten.

Im Papier heißt es: „Über Jahrzehnte wurden monströse, ausufernde Neubauprojekte vorangetrieben und deren Kostenexplosionen hingenommen. Zeitgleich wurde der Bestand dramatisch vernachlässigt. Das Ergebnis liegt in Scherben vor uns: Die Deutsche Bahn ist ein Sanierungsfall.“

Hoher Sanierungsstau

Die Bundesregierung geht davon aus, dass gut 90 Milliarden Euro in den kommenden Jahren in die Hand genommen werden müssen, um das Schienennetz in Deutschland wieder fit und die Bahn damit zuverlässiger zu machen, wie die AZ in ihrer Montagsausgabe berichtet. Die Bürgerinitiativen sind so auch der Auffassung: „Die Aufgabe, den Bestand zu sanieren, ist so groß, dass es kein Quantum Spielraum für Neubaufantasien gibt.“ Sie glaubten nicht an Projekte, die erst 2070 ihre volle Wirkung erzielen. „Jetzt ist die Zeit, das Machbare zu machen. Jetzt ist die Zeit, endlich Schritt für Schritt die Fehler der vergangenen 20 Jahre zu beheben, statt neue zu begehen“, so der weitere Wortlaut im Manifest.

Die Initiativen sprechen von einem Kraftakt, den es brauche – von Bund, Bahn und vor allem von „den steuerzahlenden und verspätungsgebeutelten Bürgern“. Mit transparenten Prozessen, glaubwürdig und „ohne Bürgerbetrug“. „Diesen Kraftakt nennen wir den Deutschland-Akt. Dafür, und nur dafür, gibt es unsere Unterstützung“, so die Initiativen abschließend.

Aus dem Landkreis Uelzen gehören unter anderem die Initiativen „Aktionsbündnis für die Ostheide (Afdo)“, „Bienenbüttel – Pro Dialogforum“ und „Trassenwahn Region Uelzen“ zu den Unterzeichnern des Manifests. Das Dokument wurde maßgeblich von der Initiative „Y-Monster“ aus dem Bereich Seevetal erarbeitet.

Wann der Deutsche Bundestag über die Varianten der Bahn entscheiden wird, dazu hatte es zuletzt noch keinen verbindlichen Zeitplan gegeben.