Das Central-Theater in Uelzen wird 110 Jahre alt

Von: Theresa Brand

Renate Böhm (links) und ihre Tochter Barbara Bode teilen die Leidenschaft für das Kino. © Brand, Theresa

Seit 1913 gibt es das Central-Theater in Uelzen. Nicht ganz so lange, aber immerhin seit 1978, gehört das Kino der Familie Böhm – und auch mit 81 Jahren ist Renate Böhm mit Begeisterung dabei. Das 110-jährige Bestehen wird nun im Zuge des Filmfestes im September gefeiert.

Uelzen – Wenn Renate Böhm und ihre Tochter Barbara Bode über das Thema Kino sprechen, kann es schon mal länger dauern. Denn diese Leidenschaft teilen die beiden, seit sie denken können. „Ich bin quasi im Kino aufgewachsen“, erzählt Barbara Bode. Die heute 54-Jährige lebt mit ihren Eltern damals in dem Haus, in dem in Wriedel auch das Kino untergebracht ist. Heute gibt es dort kein Lichtspielhaus mehr, doch vor einigen Jahrzehnten betreibt Familie Böhm in zahlreichen Orten Kinos – Ebstorf, Bevensen, Faßberg, Wriedel, Celle-Wietzenbruch und natürlich Uelzen.



Renate Böhm ist seit 1968 im Uelzener Kinogeschäft. Zeitweise sind sie und ihr Mann Betreiber von drei Standorten in der Stadt, am Ende konzentriert sich jedoch alles auf das Central Theater. 1978 kauft Herbert Böhm das Kino, doch nur vier Jahre später wird Renate Böhm zur Witwe. Eine schwere Zeit, doch die heute 81-Jährige lässt sich nie unterkriegen.



„Die ganzen Umbauarbeiten, das kam erst später“, erinnert sich Renate Böhm. „Ich habe damals von der Technik auch nichts verstanden.“ Was für sie bis heute viel wichtiger ist: Den Kinobesuch zum Event zu machen. Autogrammstunden mit Regisseuren und Schauspielern, Senioren-Kino, Filmkunsttage, Liveübertragungen von Opern und Konzerten, Ladies Night – all dies hat in der Vergangenheit immer dafür gesorgt, dass das Uelzener Central-Theater bis heute trotz Video, DVD, Streaming oder Corona das große „Kinosterben“ überstanden hat.



Ihre Tochter Barbara Bode, die in Paris Betriebswirtschaft studiert hat, teilt die Begeisterung ihrer Mutter. „Nach dem Studium bin ich erst mal in Uelzen eingestiegen“, erinnert sie sich. Doch dann ergibt sich in Salzwedel eine Möglichkeit, die Barbara Bode sofort ergreift: 1997 eröffnet sie dort mit ihrem Mann ein eigenes Kino. Mittlerweile ist sie auch offizielle Inhaberin des Central-Theaters – auch wenn Renate Böhm noch lange nicht ans Aufhören denkt.



„Es ist gut, dass du dein eigenes Ding gemacht hast“, findet Renate Böhm, und ihre Tochter stimmt zu: „Ja, aber ich habe auch viel von deinen Erfahrungen profitiert. Wir sind jetzt die neue Generation, bringen neue Ideen ein.“



Und die nimmt Renate Böhm an. So wurde 2018 Kino eins komplett renoviert, mit neuer Bestuhlung und „Dolby Atmos“-Soundsystem. „Da sind Lautsprecher auch in der Decke, sodass man rundum Ton hat“, erklärt Barbara Bode. Während der Corona-Zeit wurde auch Kino vier damit ausgestattet, sodass nun zwei „Atmos-Säle“ im Central-Theater sind. Die letzte Maßnahme ist noch nicht lange her: „Wir haben jetzt im kompletten Foyer LED-Beleuchtung, da können wir mit ganz neuen Farbtönen arbeiten“, erzählt Renate Böhm.



An die Corona-Zeit werden beide nicht gerne erinnert. „Wir haben ja sogar Auto-Kino gemacht. Aber mit den Einschränkungen, das war keine einfache Zeit“, sagt Barbara Bode. Lieber richten die beiden den Blick nach vorne. Denn im September wird zum zweiten Mal ein großes Filmfest stattfinden, und anlässlich des Jubiläums soll dies ganz besonders gefeiert werden.



„Wir legen das zusammen, denn bei 110 Jahren kommt es auf drei Wochen auch nicht an“, sagt Renate Böhm lachend.