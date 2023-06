Das „kostet“ ein pikantes Nacktfoto vom Neujahrstag jetzt einen Uelzener

Ein 40-Jähriger hatte am Neujahrstag ein pikantes Nacktfoto von sich per Facebook-Nachricht verschickt. Dafür wird er zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. © Fabian Sommer/dpa/Illustration

Ein Uelzener ist wegen der Verbreitung pornografischer Inhalte zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte am Neujahrstag getrunken - und dann alle Hemmungen über Bord geworfen.

Uelzen – Der Prozess in Saal 1 des Amtsgerichts Uelzen gegen einen 40-Jährigen wegen der Verbreitung pornografischer Inhalte ist in rekordverdächtiger Zeit vorbei. Vom Aufruf durch Strafrichter Walter Graf Grote bis zur Verkündung des Urteils vergeht exakt eine Viertelstunde.



Das ist aber auch die einzige gute Nachricht an diesem Morgen für den Angeklagten aus Uelzen. Ihm hatte am frühen Abend des Neujahrstages 2023 offensichtlich sein erheblicher Alkoholgenuss („Vielleicht zehn Bier und zwei, drei Schluck Whiskey“) einen Grad der Enthemmung beschert, der ihn jetzt teuer zu stehen kommt: Eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro (30 Tagessätze zu je 50 Euro) muss der Mann in Raten abstottern.



Die Staatsanwältin wirft dem Hansestädter in der Anklage vor, ein Foto seines erigierten Genitals bei Facebook an eine Frau verschickt zu haben – samt des Spruches: „Na, hast Du Lust drauf?“

Empfängerin muss nicht aussagen

Der 40-Jährige redet nicht drum herum: „Ich möchte mich für meine unsinnige Tat entschuldigen. Ich kann mein Verhalten nur auf den extremen Alkoholkonsum schieben – es ist mir sehr peinlich. Ich habe da wahllos jemanden angeklickt, ich kannte diese Frau überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe“, zuckt der bis dato unbescholtene Mann merklich angefasst mit den Schultern.

Seine Aussage erspart der Frau, die das pikante Foto erhalten hatte, den Weg in den Zeugenstand. Sie kann gleich wieder nach Hause fahren. Das, seine Reue und der Alkoholkonsum werden dem Angeklagten strafmildernd ausgelegt.



„Das ist schon eine ziemlich peinliche Nummer – Sie sind in die Intimsphäre einer Frau eingedrungen“, betont die Staatsanwältin. Selbst der Verteidiger hält die Geldstrafe von 1500 Euro für angemessen, Richter Graf Grote folgt den Plädoyers. Und er gibt dem geständigen Uelzener mit auf den Weg, die Finger vom Alkohol zu lassen: „Daran müssen Sie arbeiten!“