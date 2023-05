Kreis Uelzen: Corona-Lage mit Fragezeichen

Von: Norman Reuter

Die Übersichtskarte, die das Robert-Koch-Institut zu den Corona-Infektionen unterhält, zeigt Kreise mit niedrigen Inzidenzen. Valide Daten gibt es aber nicht mehr. © RKI

Vor einem Jahr berichtet die AZ, dass sich bei der Corona-Infektionslage im Landkreis ein wenig Entspannung abzeichnet. Erstmals seit Wochen fällt damals der Inzidenzwert unter 1000. Solche Meldungen gehören inzwischen der Vergangenheit an. Aber der Virus ist noch unterwegs. Wie ist die Situation? Keine leichte Frage.

Uelzen – Aufgemalte Pfeile auf Treppenstufen, verblasste Hinweisschilder, auf denen eine Maske abgebildet ist – es sind die Überbleibsel aus einer Zeit, in der die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen bestimmte. Anfang April fielen die letzten Beschränkungen, sodass Sätze nun häufig starten mit: „Nach Corona...“



Der Virus ist aber noch unterwegs. Im Landkreis Uelzen wurden in den vergangenen Wochen neue Fälle von Menschen gemeldet, die an oder mit Corona starben. 307 sind es seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 gewesen (Siehe Zum Thema). Aber welche Erkenntnisse gibt es zur Infektionslage in der Region? Wie sehr beschäftigt womöglich doch noch der Virus Betriebe, Pflegeheime oder das Klinikum? Die AZ hat nachgefragt.



In der Pandemie waren Pflegeheime und Krankenhäuser Einrichtungen, auf die – wegen der gefährdeten Bewohner und Patienten – besonders geschaut wurde. Das Gesundheitsamt des Landkreises erklärt: Derzeit gebe es in solchen Einrichtungen kein Ausbruchsgeschehen. „Vielmehr handelt es sich bei Neuinfektionen um Einzelfälle mit Übertragungen im privaten Umfeld.“



Martina Schultze ist Pflegedienstleiterin im Heiligen-Geist-Stift „Im Hülsen“ und sagt: „Wir sind auf der Hut“. Zeigten Mitarbeiter oder Bewohner Symptome, die auf eine etwaige Corona-Infektion hindeuteten, werde getestet.



Die ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt inzwischen eine jährliche Auffrischung beim Corona-Schutz für Menschen jenseits der 60 Jahre oder mit besonderem Infektionsrisiko. Martina Schultze: „Wir haben unsere Exceltabellen, und sehen, wann welcher Bewohner dran ist.“ Das Impfen erfolgt inzwischen über niedergelassene Ärzte.



Aus dem Helios-Klinikum in Uelzen heißt es: „Das Corona-Infektionsgeschehen bei uns im Haus bewegt sich inzwischen stabil auf einem niedrigen Niveau. Die Anzahl infizierter Patientinnen und Patienten schwankt, extreme Ausreißer nach oben gibt es jedoch nicht mehr. Bei den meisten Patientinnen und Patienten, die wir positiv auf Corona testen, handelt es sich um Zufallsbefunde. Sie haben sich aus einem anderen Grund zur medizinischen Behandlung in unser Haus begeben. Erfreulicherweise können wir einen deutlichen Rückgang der schweren Verläufe beobachten.“



Und jenseits von Einrichtungen? Wie sieht hier das Infektionsaufkommen aus und wie oft wird noch geimpft? AZ-Anfragen in mehreren Uelzener Arztpraxen liefen ins Leere. Man wolle sich dazu nicht äußern, hieß es.



Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung sagt: „Die Datenlage ist schlecht.“ Der Hintergrund: Zwar seien Ärzte nach wie vor verpflichtet, Corona-Infektionen zu melden, wenn bei Patienten solche festgestellt würden. Wer aber sich zuhause positiv teste, nicht auf einen Arzt angewiesen sei, der müsse inzwischen die Infektion nicht mehr zwingend dem Gesundheitsamt melden.



Valide Zahlen gibt es damit nicht. Das Gesundheitsamt erklärt, noch würden Betroffene gebeten, ein Meldeformular auszufüllen. Das ist über die Homepage des Landkreises www.landkreis-uelzen.de unter den Unterpunkten „Soziales, Familie und Gesundheit“ sowie „Covid-19-Pandemie“ abzurufen.



Zu Impfungen erklärt Detlef Haffke: „Erst-, Zweit- und Drittimpfungen spielen kaum noch eine Rolle.“ Wenn überhaupt, gehe es um eine weitere Auffrischung für die gefährdeten Personengruppen. Haffke kann Impfzahlen für Niedersachsen aus dem März vorlegen. Demnach wurden landesweit im März wöchentlich zwischen 1135 und 2050 Dosen verimpft.



Moniert werde von Ärzten, dass zurzeit noch keine einzelnen Impfdosen geordert werden könnten, sondern nur Fläschchen mit mehreren Impfdosen. So würden Termine vergeben, wenn es genügend Impfwillige gebe. Der Grund sei, dass es sich bei den zu ordernden Impfstoffen im Wesentlichen noch um Chargen handele, die der Bund in der Pandemie bestellt habe.