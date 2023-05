Corona ist vorbei – aber nicht für sie: Zwei Frauen aus dem Kreis Uelzen berichten von ihrem Leidensweg

+ © Brand, Theresa Ilka Heuer (links) und Stephanie Köhlke leiden unter den Folgen von Corona-Infektion, beziehungsweise Impfung. Zahllose Behandlungsversuche sind bislang ohne Erfolg. © Brand, Theresa

Für viele ist Corona im Alltag kein Thema mehr. Anders ist es bei Ilka Heuer und Stephanie Köhlke: Sie leiden bis heute unter den Folgen von Impfung und Corona-Infektion.

Emmendorf/Uelzen – „Wenn ich morgens aufwache, fühlt es sich an, als wäre ich in der Nacht einen Marathon gelaufen“, erzählt Ilka Heuer (47). Ihr Körper schmerzt, die Nerven brennen und selbst leichte körperliche Aktivitäten sind für die Emmendorferin so anstrengend, dass sie sich nach nur 20 Minuten hinlegen muss. Der Auslöser für ihre Symptome war eine Corona-Infektion im Dezember 2021. Ilka Heuer leidet unter dem Post-Covid-Syndrom. Ein ganzer Aktenordner voll mit Laborbefunden, Arztberichten und Diagnoseschreiben zeigt, was die 47-Jährige hinter sich hat – eine Odyssee von Arzt zu Arzt.



Es beginnt zunächst relativ harmlos mit einer Corona-Infektion mit mildem Krankheitsverlauf. Als sie sich ansteckt, ist die Emmendorferin noch ungeimpft. Die schweren Symptome treten erst rund zwei Wochen nach der Erkrankung auf. „Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen, ich konnte mich nicht mehr bewegen“, berichtet Ilka Heuer. Ihr Mann bringt sie ins Krankenhaus, wo sie eine Infusion erhält. Was dann folgt, ist der Beginn einer Suche nach Hilfe und Unterstützung – vergeblich.



Die Infusion löst bei ihr einen allergischen Schock aus, nach wenigen Tagen wird sie ohne Diagnose entlassen. „Man hat mir gesagt, ich sei kerngesund – aber ich konnte nichts, ich war fix und fertig“, beschreibt Ilka Heuer ihren Zustand. Mehrfach sucht sie ihre Hausärztin auf, bis diese sagt: „Sie können hier nicht jeden zweiten Tag auftauchen!“



Der Emmendorferin laufen Tränen über die Wangen, als sie erzählt, wie sie weiter versucht Hilfe zu bekommen. Sie wird im HGZ in Bad Bevensen stationär aufgenommen, ohne Erfolg. Sie absolviert eine Reha, bei der alles nur schlimmer wird. Nach einer Blutwäsche, die als Therapie bei Post-Covid angewendet wird, verschlechtert sich ihr Zustand rapide. Auch Infusionen, die sie privat bezahlt, helfen nicht. Nur eins ist mittlerweile sicher: Sie leider unter dem Post-Covid-Syndrom. Zu allem Überfluss verträgt die 47-Jährige mittlerweile kaum noch Lebensmittel, reagiert allergisch auf Laktose, Histamin. Ihr Kiefer entzündet sich, mehrere Zähne müssen gezogen werden – der Körper ist komplett durcheinander. Unterstützung findet Ilka Heuer nicht nur bei ihrem Mann und ihrem Sohn, sondern auch bei Menschen mit ähnlichem Schicksal. Darunter ist auch die Uelzenerin Stephanie Köhlke (40), die unter den Folgen der Impfung leidet – das sogenannte Post-Vac-Syndrom.



Nach ihrer zweiten Impfung im Juni 2021 leidet sie unter massiven Nebenwirkungen, von Gelenkschmerzen über Lähmungserscheinungen bis hin zu völliger Erschöpfung. Zunächst halten sie und ihre Ärzte die Symptome für eine Folge ihrer chronischen Vorerkrankung, doch nach und nach zeigt sich, dass mehr dahintersteckt. Im Dezember 2021 erhält sie dann ihre Booster-Impfung – am nächsten Tag muss sie ins Krankenhaus, nichts geht mehr.

Auch bei ihr folgt ein Spießrutenlauf von Arzt zu Arzt, sogar zum Psychotherapeuten wird sie geschickt. „Man hat mir im Krankenhaus gesagt, ich solle aufhören zu simulieren und das Bett freimachen für jemanden, der wirklich krank ist“, erzählt Stephanie Köhlke. Erst nach zahlreichen Diagnoseverfahren und Therapieversuchen wird klar: Sie leidet an einer Impfschädigung, hätte wegen ihrer Vorerkrankung niemals geimpft werden dürfen.



Mittlerweile ist sie Mitglied der Gruppe „nichtgenesen“ und der „Aktionsgruppe Niedersachsen“. Dort vernetzen sich Betroffene und fordern an die Politik, dass Long-Covid, Post-Vac und Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) besser erforscht und die Betroffenen ernstgenommen werden.



Ilka Heuer wünscht sich vor allem eins: Das alles so wird wie früher. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf!“, sagt sie.