Nach Errichtung mobiler Wache im Fall Katrin Konert: Tatsächlich neue Hinweise

jsf/pm Lüchow-Dannenberg/Niedersachen. Mit dem vermutlichen Tötungsdelikt "Katrin Konert" rollt eine Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen aktuell einen der spektakulärsten Vermisstenfälle im Norddeutschen Raum wieder auf.

Eine neu besetzte Ermittlungsgruppe (EG) der Kriminalpolizei arbeitet den Fall in Kooperation mit der Operativen Fallanalyse (OFA) des Landeskriminalamts Niedersachsen auf.

Den Durchbruch im 17 Jahre alten Vermisstenfall Katrin Konert, der aktuell von der Polizei komplett neu aufgerollt wird (AZ berichtete).

+++ Update: In den letzten zehn Tagen sind mehrere Hinweise in direkten Bürgergesprächen in/um die mobile Wache in Bergen (Dumme) und über das BKMS-System eingegangen, die aktuell bewertet und weiterverfolgt werden. +++

Neben einer dauerhaften Präsenz mit einer mobilen Wache in Bergen (Dumme) setzen die Ermittler auch die bewährte, internetbasierte Kommunikationsplattform "BKMS". Seit dem 30.10. bis 04.12.2018 ist die Polizei in Bergen an der Dumme (Breite Straße, in Höhe Hausnummer 12) mit einer mobilen Wache präsent. Täglich zwischen 10 und 18 Uhr beziehungsweise dienstags zwischen 18 und 22 Uhr wird dort ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für schriftliche Hinweise wird rund um die Uhr ein Postkasten an der mobilen Wache installiert. Es besteht auch die Möglichkeit, anonym Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Um Hinweisgebern ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Diskretion zu gewährleisten, setzt die Polizei die bewährte, internetbasierte Kommunikationsplattform "BKMS" ein. Das "BKMS"-System bietet die unkomplizierte Möglichkeit, online - und absolut anonym - Hinweise zu geben. Absender sind nicht identifizierbar, der Inhalt der Meldungen wird durch Sicherheitstechnik geschützt. Indem man nach Abgabe der Mitteilung einen eigenen - ebenfalls vollständig geschützten - Postkasten einrichtet, können Hinweisgeber auch in einen Dialog mit der Polizei eintreten und eine Rückmeldung erhalten.

Zum Hinweisportal "BKMS" gelangt man über folgenden Link: www.bkms-system.net/katrinkonert

... oder über Verlinkungen zu "BKMS" über die Internet-, Facebook- und Twitterpräsenz der Polizei Lüneburg #polizeilg

Parallel hierzu veröffentlicht der Hörfunksender NDR 2 in seinem Radio-/ Podcastformat "Täter unbekannt" eine umfangreiche mehrteilige Reportage über den Fall "Katrin Konert". Diese wird jeweils Dienstags um 19:05 Uhr ausgestrahlt (Folge 2 am 06.11.18).

Die Polizeidirektion Lüneburg hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung bzw. Verteilung der Belohnungen bei mehreren Hinweisgebern wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache entschieden.