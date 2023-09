Circus Probst gastiert auf Albrecht-Thaer-Gelände in Uelzen

Von: Jannis Wiepcke

Teilen

Das Zelt steht: Die Artisten, Akrobaten und Clown Rudi Brukson freuen sich, Besucher auf dem Albrecht-Thaer-Gelände begrüßen zu können. © Oliver Huchthausen

Neben Circus Krone, Roncalli und Knie ist der Circus Probst einer der größten seiner Art. Dabei setzt er auf klassische Elemente mit einem modernen Konzept.

Uelzen - „Wir machen wirklich Circus für die ganze Familie, bei uns hat jeder Spaß, egal ob groß oder klein“, versichert Brigitte Probst. Von heute an gastiert der Circus in Uelzen.

Den Hang zur Tradition erkennt man alleine schon daran, dass die Familie noch ein echtes Orchester beschäftigt. Sieben Musiker aus der Ukraine begleiten die Vorstellung hoch über der Manege, ganz wie man es von früher her kennt.

Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs wurden auch deren Familien aufgenommen – man kümmert sich bei der Familie Probst. Dazu zählt auch eine eigene Circus-Schule: In einem zum Klassenzimmer umgebauten Wohnwagen unterrichtet die mitreisende Lehrerin Mechthild Hagemann die Kinder der Artisten.



Beim etwas heiklen Thema Tierhaltung geht die Familie Probst ebenfalls mit der Zeit, Raubtiere und andere Exoten sind seit 2018 nicht mehr Teil des Programms. Tiere sind trotzdem zu sehen.

Neben Eseln und Ziegen tummeln sich ungarische Steppen- und afrikanische Watussi-Rinder auf der Wiese des Albrecht-Thaer-Platzes – auch Kamele, Dromedare, Lamas und Emus sind dabei. Für die zahlreichen Pferde ist sogar ein großer mobiler Stall aufgebaut, insgesamt umfasst der Circuszoo 55 Tiere.

„Überall wo wir gastieren, wird uns von den Veterinärämtern seit Jahrzehnten ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt“, betont Stepanie Probst, Juniorchefin und Tierlehrerin. Und wenn das gewaltige Hausrind „Max“ mit fast einer Tonne Lebendgewicht die Manege betritt, wird man vermutlich auch keine Elefanten mehr vermissen.

Die Tiere werden auf der Wiese und in ihren Stallungen übrigens ab dem heutigen Donnerstag 10 Uhr jeden Tag bis in die Dämmerung gegen ein kleines Entgelt zu besichtigen sein, auch während der Vorstellungen. Dann erschließen sich den Besuchern erst die Dimensionen, die einen Circus dieser Größenordnung ausmachen.

Alleine das große Hauptzelt bietet bis zu 1200 Gästen Platz. „Bitte lassen Sie sich nicht von den derzeitigen Temperaturen abschrecken“, appelliert Brigitte Probst. „Es wird nicht zu heiß im Zelt und gerade abends kühlt es ordentlich ab“.



Wer sich traut, bekommt ein abwechslungsreiches und teils spektakuläres Programm geboten: Alleine die todesmutigen Motorradfahrer der „Torres“-Truppe zeigen riskante Manöver in einer nur vier Meter großen Stahlkugel. Und bei Probst darf ein Clown auch noch ein echter Clown sein: Rudi Brukson passt seinen Klamauk jeweils an das Alter der Zuschauer an, da ist Spaß garantiert.



Vorstellungen sind heute um 17 Uhr, morgen und Sonnabend um 16 und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 16 Uhr geplant. Tickets sind jeweils zwischen 10 und 13 Uhr, sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Circus-Kasse erhältlich.