Viel Sport als Ausgleich zum Lernen

Bestes Abi Niedersachsens: Charlotte Massarat aus Uelzen hat 896 von 900 möglichen Punkten erreicht

Von: Theresa Brand

Charlotte Massarat ist in diesem Jahr die beste Abiturientin Niedersachsens © Brand, Theresa

Von so einem Abitur können die meisten wohl nur träumen: ein Schnitt von 1,0 mit 896 von 900 möglichen Punkten. Die 19-jährige Charlotte Massarat aus Uelzen hat es geschafft und ist damit in diesem Jahr Niedersachsens beste Abiturientin.

Uelzen – „Ich wusste nicht einmal, dass es so eine Auszeichnung gibt“, sagt Charlotte Massarat. Als sie bei der Zeugnisvergabe von ihrer Schulleiterin davon erfährt, kann sie es zunächst kaum glauben: „Damit habe ich nicht gerechnet, das war ein überwältigender Moment“, sagt die 19-Jährige. Es ist nicht die einzige Auszeichnung, die Charlotte Massarat erhalten hat. Für ihre besonderen Leistungen in Chemie, Mathe und Wirtschaft/Politik hat sie ebenfalls einen Preis bekommen, noch dazu für die beste Facharbeit.



„Ich hatte immer Spaß an der Schule“, erklärt die Abiturientin. „Ich lerne gerne etwas Neues.“ Das wird sie auch bald wieder tun, denn im Oktober beginnt ihr Studium in Hamburg. Dort will sie Soziologie studieren, Nebenfach Biologie. „Den Plan habe ich erst seit diesem Frühjahr. Vorher hatte ich überlegt, Umweltwissenschaften zu studieren, aber dann habe ich Soziologie entdeckt“, erzählt Charlotte Massarat. „Man lernt etwas über die Gesellschaft, über politische und soziale Strukturen und es ist sehr breit gefächert. Ich habe das Bedürfnis, zu verstehen, was um mich herum passiert, wie die Gesellschaft funktioniert“, begründet sie ihre Wahl.



Weil sie sich außerdem sehr für Naturwissenschaften interessiert – ihre Leistungskurse waren Chemie, Mathe und Englisch – hat sie sich für Biologie als Nebenfach entschieden. Am liebsten würde sie später in einem Bereich arbeiten, der beides verknüpft, sagt die 19-Jährige: „Zum Beispiel in der Umweltpolitik, in der Beratung.“ Einen Platz im Wohnheim hat sie bereits, im September soll es dann losgehen nach Hamburg.



Viel Sport als Ausgleich zum Lernen

Nun heißt es, nach der anstrengenden Abi-Zeit aber erst einmal durchatmen. Einfach rumsitzen ist für die junge Uelzenerin aber nichts: Bald geht es für eine Weile nach Schleswig-Holstein, wo sie freiwillig auf einem Bauernhof mitarbeiten möchte. Auch sonst ist sie neben der Schule sehr aktiv: „Ich mache gerne Sport, gehe Laufen, Schwimmen und bin bei den Sportjongleuren in Dreilingen“, erzählt sie. Im Urlaub ist sie auch am liebsten in der Natur unterwegs, geht Kanu fahren oder zelten. Noch dazu singt sie im Chor – einzig mit dem Klarinettespielen musste sie aus zeitlichen Gründen für eine Weile aufhören. „Das ist dem Stundenplan zum Opfer gefallen“, sagt die angehende Studentin und lacht. Die letzte Zeit vor den Prüfungen habe sie schon viel gelernt, meint sie. „Aber ich habe recht früh angefangen und mich gut strukturiert.“



Auf den neuen Lebensabschnitt ist die 19-Jährige gespannt: „Ich freue mich sehr darauf, neue Leute kennenzulernen und im Rahmen des Studiums viel zu lernen“, erklärt sie. „Ich wünsche mir natürlich auch, dass es Spaß macht, dass es das ist, was ich mir erhoffe – und dass ich entdecke, was ich möchte.“