Busfahrer rüpelhaft? Stadtwerke Uelzen nehmen Stellung zu Vorwürfen von AZ-Lesern

Von: Lars Becker

Teilen

Die Stadtwerke wissen, dass die Busfahrer die Fahrpläne „nur unter optimalen Verkehrsbedingungen“ einhalten können. Das sei zuletzt oft nicht möglich gewesen. Bei Beschwerden bitten sie um Angabe von Datum, Zeit und Ort. © Norman Reuter

Gleich mehrere Leser haben sich binnen weniger Tage bei der AZ über „rüpelhafte“ Busfahrer beklagt, die im Uelzener Stadtbusverkehr unterwegs sind. Die Stadtwerke Uelzen als Dienstleister nehmen jetzt zu den Vorwürfen Stellung.

Uelzen – Zu schnell unterwegs, rote Ampeln ignoriert, rücksichtlose Spurwechsel, gefährliches Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen, ein Schulkind an der Wunsch-Haltestelle trotz betätigten Stop-Knopfes nicht aussteigen lassen – dazu Verspätungen, launisches Personal und technische Pannen: Binnen kurzer Zeit sind in der Redaktion mehrere massive Beschwerden über Busfahrer im Stadtbusverkehr der Hansestadt aufgelaufen.

„Klar, sie haben Zeitdruck und müssen ihre Pläne einhalten. Aber das kann wohl kaum zu Lasten der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gehen, noch derer, die sich als Fahrgäste im Bus befinden“, schreibt ein Holdenstedter, der in seiner Verärgerung sogar so weit geht: „Aktuell kann man wohl sagen, dass wir keine schlimmeren Verkehrsrowdies in Uelzen haben als die Busfahrer der Stadtbusse.“



„Nehmen Anfragen der Lesenden sehr ernst“

Zugegeben: Objektiv lassen sich solche Vorwürfe schwer nachvollziehen. Weil aber parallel weitere Leser in Zuschriften vom „Abenteuer Stadtbusfahren“ berichten, hat die AZ die Stadtwerke Uelzen als Dienstleister des Stadtbusverkehrs um eine Reaktion gebeten. Subunternehmer der Stadtwerke ist die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB).

In der Stadtwerke-Antwort heißt es grundsätzlich: „Wir nehmen die Anfragen der Lesenden sehr ernst und sind im Gespräch mit der RBB. Die Aufklärung möglicher Vorfälle benötigt natürlich ihre Zeit. Einige der Beschwerden sind der RBB bereits bekannt und das Unternehmen geht diesen nach.“



Verspätungen auf drei Buslinien

So habe es vor allem auf der Linie 1 (Rathaus – Oldenstadt) vermehrt Verspätungen gegeben. „Aus diesem Grund wurde die Fahrzeit dieser Linie um zehn Minuten verlängert. Seit dem 8. Mai ist dieser Fahrplan aktiv und hat zu einer großen Verbesserung geführt.“ Vereinzelt seien zudem Verspätungen der Linien 3 (Rathaus – Groß Liedern/Zehn Eichen) und 5 (Rathaus – Veerßen – Holdenstedt) gemeldet worden.

„Das Fahrpersonal kann aufgrund der engen Taktung die Fahrpläne nur unter optimalen Verkehrsbedingungen einhalten, das ist zuletzt häufig durch das hohe Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet nicht möglich. Wir nehmen jede Meldung über Verspätungen zum Anlass, um Verbesserungen herbeizuführen. So gehen wir selbstverständlich auch den neuen Beschwerden detailliert nach“, versprechen die Stadtwerke.

Vorfälle? Datum, Uhrzeit und Ort melden

Eine Leserin berichtet der AZ, dass sie – erheblich verspätet mit dem E-Bus unterwegs – auf dem Weg nach Hause plötzlich am Rathaus habe aussteigen und fast eine Stunde auf den nächsten Bus warten müssen, weil die Schichtzeit des Fahrers zuende gegangen sei. Dazu erklären die Stadtwerke Uelzen: „Aufgrund der Fahrplan-/Umlaufplangestaltung sind in den letzten Wochen keine Fahrten ausgefallen. Allerdings wurde uns von zwei Fahrtausfällen aufgrund eines kurzfristigen Personalmangels beziehungsweise eines technischen Defektes berichtet.“ Unterm Strich erreichten das Haus „nur wenige Beschwerden zum ÖPNV“.



Die Leserin sagt zudem mit Blick auf die neue E-Bus-Flotte: „Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass der Strom nicht gereicht hat und der Bus nicht weiterfahren konnte, es aber auch keinen Ersatzbus gab.“ Dazu erklären die Stadtwerke: „Stillstand aufgrund leerer Akkus hat es im E-Busverkehr nicht gegeben. Im Falle technischer Probleme wird ein E-Bus gegen einen Ersatzbus ausgetauscht, der für solche Zwecke bereitsteht.“



Zum Thema Personal schreiben die Stadtwerke, dass Beschwerden möglichst „im direkten Kundendialog“ geklärt würden. „Gegebenenfalls wird auch bei Eingaben über das Fahrpersonal direkt eine Stellungnahme vom ermittelten Fahrer eingefordert.“ Das Fahrpersonal erhalte regelmäßig Modulschulungen, in denen auch das Verhalten im Verkehr großes Thema sei. „Wichtig ist hier der Hinweis, dass wir bei einer Beschwerde über das Fahrverhalten unbedingt Informationen zu Datum, Uhrzeit und Ort benötigen, um den Einzelfall zurückverfolgen zu können“, ermutigen die Stadtwerke durchaus zu Beschwerdemeldungen.