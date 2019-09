Busfahren im Landkreis Uelzen wird günstiger: Bürger zahlen im Schnitt ein Viertel weniger

Politik beschließt neues Tarifsystem

+ © Archivfoto: Reuter Auch von Uelzen nach Himbergen wird es von Mitte Dezember 2019 an günstiger, mit dem Bus zu fahren. In diesem Fall sogar um 35 Prozent. © Archivfoto: Reuter

Uelzen/Landkreis – Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig ein neues Bus-Tarifsystem für den Landkreis Uelzen beschlossen. Parallel zur Umstellung der bisherigen Tarife auf den des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) bei Zugfahrten am 15. Dezember 2019 hat sich der Kreisausschuss auch bei Busfahrten dafür entschieden, sich am HVV-Tarif zu orientieren.