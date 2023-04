E-Bus-Flotte tourt jetzt durch Uelzen

Von: Norman Reuter

Der Bus wurde in Augenschein genommen: v.l.n.r. Markus Schümann, Jürgen Markwardt, Matthias Wunderling-Weilbier, Jörg Hillmer, Norman Einfeldt und Karin Beckmann. © Stadtwerke

Im Stadtbusverkehr touren jetzt ausschließlich E-Fahrzeuge. Damit werden jährlich 411 Tonnen CO2 eingespart. Lob für die Umstellung auf die klimafreundliche Technologie kommt vom Land.

Uelzen. Seit dem 29. März sind sie kaum zu übersehen: Die neuen Elektrobusse in Uelzen haben ihren Betrieb aufgenommen. In feierlichem Rahmen fiel am heutigen Dienstag nachträglich der Startschuss für mehr Nachhaltigkeit in der Hansestadt. Dabei waren u. a. Staatssekretär Matthias WunderlingWeilbier, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt, Norman Einfeldt, Geschäftsführer der Regionalbus Braunschweig GmbH sowie Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke Uelzen. Als hiesiger Betreiber des ÖPNV stellt mycity den kompletten Stadtbusverkehr auf Elektroantrieb um.

Künftig werden sieben moderne Busse auf sechs Linien eingesetzt und sorgen für ein besseres Klima in Uelzen. Die Ladeinfrastruktur befindet sich auf dem Betriebsgelände des Subunternehmers Regionalbus Braunschweig GmbH. Geladen werden die E-Busse mit 100 Prozent Ökostrom und sollen so rund 411 Tonnen CO2 jährlich einsparen. Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) fördert das Projekt in Form einer Anteilsfinanzierung mit einem Fördersatz von 90 Prozent. Dabei wird die Zuwendung in Höhe von 3,7 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt.

Matthias Wunderling-Weilbier unterstreicht die Bedeutung für die Region: „Die E-Busse sind ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Mobilität in der Hansestadt und eine zukunftsweisende Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Stadtwerke und die Hansestadt Uelzen erfüllen dabei zudem eine wichtige Vorbildfunktion für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft vor Ort. Für die Umsetzung des „Green Deal“ der EU kann die Region Uelzen künftig eine zentrale Rolle spielen!“

„Unser übergeordnetes Ziel der nächsten Jahre ist, Uelzen klimaneutral zu gestalten. Eine komplett elektrisch betriebene Stadtbusflotte ist ein wichtiger Beitrag auf diesem Weg. Ich freue mich, dass wir diesen Schritt gemeinsam mit unseren Stadtwerken vollziehen können,“ betont Jürgen Markwardt noch mal das langfristige Bestreben. Aus Sicht der RBB fasst Norman Einfeldt die Relevanz des Projektes zusammen: „Wir sind froh und stolz, dass bereits viele Aufgabenträger uns ihr Vertrauen schenken und das Thema Mobilitätswende mit uns angehen, denn das geht tatsächlich nur gemeinsam. Die modernen und emissionsfreien Busse sollen Fahrgäste begeistern. Dies ist das beste Argument, den ÖPNV häufiger zu nutzen und so bequem und einfach im Alltag etwas zum Klimaschutz beizutragen.“

„Bis zum Jahr 2045 wollen wir als Stadtwerke die Hansestadt Uelzen klimaneutral versorgen. Mit der Elektrifizierung der kompletten Stadtbus-Flotte sind wir unserem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Aber wir haben noch einiges vor und werden in der nahen Zukunft weitere wichtige Projekte anstoßen, die ebenfalls von großer Bedeutung für die Dekarbonisierung unserer Stadt sind, “ so Markus Schümann zu den Plänen von mycity.