Brockhöfe bebt: Hardrock-Festival am Wochenende zieht gut 250 Besucher an

Fünf Bands spielten bis in die Nacht

+ © Holzgreve Sie bieten eine starke Show: Leadsänger Mosi Hollywood und die Musiker von „Wasted Act“. © Holzgreve

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Rock-Alarm in Brockhöfe: Zum dritten Mal hatte Stefan Cordes am Wochenende zum „Farmfest“ auf das Gelände der Firma Cordes-Beregnung eingeladen. Und 250 Besucher feierten fünf Hardrock-Bands vom späten Nachmittag bis in den fortgeschrittenen Abend.

Von Christian Holzgreve

Brockhöfe – 2018 gegründet, musste das Festival in den Corona-Jahren pausieren und erlebte jetzt seinen Neustart nach der Pandemie. Die Dezibel, die die Beschallungsanlage am Sonnabend durch die offene Unternehmens-Halle drückte, hat wohl keiner gemessen. Aber der Sound war gut und die Bands hatten beim Soundcheck keine Probleme.

Organisator Stefan Cordes verwies denn auch darauf, dass ihn zahlreiche Freunde, etwa an der Bar, unterstützten und der „Tontechniker viel zu günstig arbeitet“. Ohne die Unterstützung „bräuchte ich gar nicht anfangen“. Der 33-jährige Maschinenbauer hört seit seinem 14. Lebensjahr Hardrock, ist den auftretenden Bands verbunden und sagt: „Ich will auch was für das Dorf machen.“

So mischten sich am Wochenende Festival-Besucher von weither mit Anwohnern aus der Nachbarschaft: Da tanzten und feierten Vanessa aus München und Robin aus Celle gemeinsam, lobten die „familiäre Atmosphäre“ und dass man „nah dran“ sein könne an der Bühne und den Musikern.



+ Die Besucher hatten ihre Freude am Festival. Das Wetter passte und die Getränke waren kühl. © Holzgreve

Bereits am späten Nachmittag spielten „Crystal Steel“, dann „MikhMakh“ aus Schweden und als Auftakt für die Headliner „Snakebite“ und „Night Laser“ dann „Wasted Act“ aus Göttingen. Und mit denen ging es am frühen Abend schon mächtig ab. Die Fünf aus der Universitätsstadt ließen alles Akademische beiseite, es gab Headbanging des Frontmanns Mosi Hollywood und richtig Druck von der Bühne mit einem Schuss Rock ‘n’ Roll oder sogar Melodisches auf der wummernden Grundlage von Schlagzeug und Bass in „Moonlight Driver“.



Bei freiem Eintritt – eine Spendenbox war aufgestellt –, standen sie Fans schon mal Schlange an der Bar, bekamen ihre Portion Pommes oder stimmten sich bei den etwas schlichten Klängen von „MikhMakh“ auf den Abend mit den Hauptacts ein. Micha aus Bad Bevensen etwa war bereits das dritte Mal bei dem Festival in Brockhöfe, hatte seine Freundin Tina mitgebracht und verbreitete gute Laune: „Das ist toll, was Stefan hier auf die Beine gestellt hat.“

+ In einer offenen Halle war die Bühne aufgebaut worden. © Holzgreve

So ist Uelzens Musikszene um einen neuen Termin reicher. Und Organisator Cordes darf weiter sagen: „Ich habe einfach tolle Leute um mich herum.“