Braucht Uelzen eine Disco? Eure Meinung ist gefragt!

Von: Norman Reuter

90er-Jahre-Party in der Stadthalle in Uelzen. © Privat

Kommen die Partygänger in Uelzen auf ihre Kosten? Oder braucht die Hansestadt eine Disco? Eure Meinung ist gefragt!

Uelzen/Landkreis ‒ Uelzener erinnern sich: Die Nächte in der „Galerie“ waren legendär. Die Discothek gibt es heute nicht mehr. Zuletzt organisierten Alexander Barth und Mike Bergmann unter dem Label „Uelzen-feiert“ Motto-Partys in der Uelzener Stadthalle. Sie ist wegen altersbedingten Mängel nun geschlossen. Braucht Uelzen eine Discothek? Oder ist das Angebot für die Partygänger in Uelzen ausreichend? Die Frage stellt die AZ, und will berichten. Teilt uns Eure Meinung mit.