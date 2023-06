Brandgefährlich! Bereits 14 Feuer in Wäldern und auf Flächen im Kreis Uelzen - was beachtet werden sollte

Von: Norman Reuter

Die Feuerwehr Uelzen musste vergangenen Freitag ein Brand am Albrecht-Thaer-Gelände löschen. © FEUERWEHR UELZEN

Feuerwehren aus Stadt und Landkreis Uelzen sind diesem Jahr bereits 14 Mal wegen Wald- und Vegetationsbränden ausgerückt. Acht Feuer davon mussten in den ersten Tagen des Juni gelöscht werden, wie Christoph Paul von der Pressestelle der Kreisfeuerwehr auf AZ-Nachfrage erklärt.

Uelzen/Landkreis – „Das ist schon inzwischen merklich häufiger, dass wir wegen Wald- und Vegetationsbränden ausrücken“, ordnet Paul ein. 2023 hat nach einem feuchten Frühjahr eine Trockenperiode eingesetzt. Die Böden und das Grün sind mitunter staubtrocken. Gestern galt für den Landkreis die Waldbrandwarnstufe 4, das ist die zweithöchste.

Einmal entfacht, ist bei den aktuellen Temperaturen und der Trockenheit das Feuer rasant unterwegs. Die Uelzener Feuerwehr musste vergangenen Freitag beispielsweise am Albrecht-Thaer-Gelände einen Brand löschen, am Donnerstag am Heinz-Lücke-Weg tätig werden. Wie Christoph Paul erklärt, seien aufgrund der Entwicklung die Brandbekämpfer in den Wehren für Wald- und Vegetationsbrände sensibilisiert. „Es herrscht jetzt ein anderes Bewusstsein dafür.“



Die Wehren rüsten sich personell wie technisch für die Zunahme von solchen Feuern. Paul berichtet, dass inzwischen sogenannte Lösch-Rucksäcke angeschafft worden seien. Feuerwehrmänner und -frauen schultern die Rucksäcke, in denen sich Wasserbehälter befinden. Mit einer Sprühpistole könne bei kleineren Vegetationsbränden an der Kante des Feuers gelöscht werden, ohne dass ein Fahrzeug vor Ort sein müsse. Die Feuerwehr Uelzen hat drei solcher Rucksäcke angeschafft. Auch dünnere Schläuche, die sich besser ziehen lassen und fürs Koppeln auch abgeknickt werden können, werden bei Vegetationsbränden eingesetzt.

Regelmäßig werden inzwischen auch Feuerwehrleute in Sachen Wald- und Vegetationsbrände geschult. „Da ist eine Dynamik drin“, verdeutlicht Christoph Paul. Zusammen mit dem Landkreis Gifhorn bildet der Landkreis auch eine Sondereinheit für Wald- und Vegetationsbrände. „Personell sind wir da aufgestellt“, sagt er. Aus dem Landkreis Uelzen engagieren sich 35 Brandbekämpfer in dieser Sondereinheit. Die sogenannte GFFF-V-Einheit – „Ground forest fire fighting using vehicles“ (Brandbekämpfung am Boden mit Fahrzeugen) – soll bei Großlagen im europäischen Raum eingesetzt werden, kann aber genauso auch im Landkreis eingesetzt werden. Was laut Christoph Paul noch fehlt, sind die Tanklöschfahrzeuge. Sie werden vom Land gestellt.

Tipps zur Brandverhütung Uelzen – Wenn man sich in Wäldern und auf bewachsenen Flächen bewegt, ist es wichtig, dass folgende Hinweise der Uelzener Feuerwehr beachtet werden:

- Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur – erst recht nicht aus dem Fahrzeug. Dadurch kann es unter Umständen schnell zu einem Böschungsbrand kommen. - Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation daran entzündet. Dies betrifft neben allen Modellen mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren künftig auch immer mehr Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Werden diese in den Regenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe Temperaturen auftreten. - Beachten Sie das in vielen Wäldern geltende Rauchverbot. - Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Respektieren Sie Verbote, zum Beispiel in waldbrandgefährdeten Gebieten. - Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Ist das Feuer nicht mehr zu löschen, bringen Sie sich unmittelbar entgegen der Windrichtung in Sicherheit. Hier gilt: Leben geht vor Sachwerten. - Vermeiden Sie auch unbedingt das Abbrennen von Unkraut. Denn nicht selten sind Hecken- oder Schuppenbrände die Folgen.