Prozess in Uelzen: Boten von Enkeltrick-Betrügern erhalten Bewährungsstrafe

Von: Theresa Brand

Mit dem Enkeltrick sollten der Seniorin 25 000 Euro abgenommen werden. Die Boten standen nun vor Gericht. © dpa

Weil sie als Boten für Enkeltrick-Betrüger Geld von einer Seniorin abholen sollten, mussten sich nun zwei Männer vor dem Amtsgericht in Uelzen verantworten. Beide haben ausgesagt, nichts über die Hintermänner zu wissen.

Uelzen/Bad Bodenteich – Dank einer „plietschen“ Seniorin aus Bad Bodenteich konnte die Polizei im Januar dieses Jahres zwei Betrüger schnappen, die der 82-Jährigen mit dem Enkeltrick 25 000 Euro abnehmen wollten. Gestern mussten sich die beiden Männer vor dem Amtsgericht Uelzen verantworten. Sie wurden zu jeweils einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Angeklagten, einer 19 Jahre alt, der andere 45, kommen aus dem polnischen Stettin. Ihnen wird vorgeworfen, im Januar als „Abholer“ an dem versuchten Betrug mitgewirkt zu haben. Die 82-Jährige erhielt an diesem Tag mehrere Anrufe, in denen ihr ein angeblicher Kommissar berichtete, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Er soll ein Mädchen überfahren haben, sei in Untersuchungshaft und benötige dringend Geld für die Kaution. 25 000 Euro soll die Seniorin von der Bank holen und einem Boten übergeben. „Ich habe wirklich einen Schock erlitten“, sagt die Seniorin im Prozess. Erst auf dem Rückweg vom Geldholen sei ihr der Gedanke gekommen, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Betrug handeln könnte.



„Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf so was reinfalle“, ärgert sich die Bad Bodenteicherin. Doch dann sei sie direkt zur Polizei gefahren und mit einer Beamtin an ihrer Seite nach Hause zurückgekehrt. Dort habe der nächste Anruf nicht lange auf sich warten lassen: Sie solle das Geld einem Mann übergeben, der auf der Straße auf sie warten würde. Der 19-jährige Angeklagte, der das Geld entgegengenommen habe, sei dann direkt festgenommen worden. Ebenso der 45-Jährige, der als Fahrer fungierte.



Der junge Mann gibt über seinen Verteidiger an, auf einem Festival nach Neujahr in Warschau angesprochen worden zu sein. Ihm seien 500 Euro plus Spesen angeboten worden, wenn er in Deutschland etwas für den Auftraggeber abholen würde. Dafür müsse er jemanden organisieren, der ihn fährt – ebenfalls für 500 Euro Vergütung. Er habe nicht gewusst, um was es bei der „Botenfahrt“ ging. Zwar habe er geahnt, dass es sich um etwas Unseriöses handele, doch 500 Euro waren für den 19-Jährigen, der noch bei seinen Eltern lebt und noch keine Ausbildung hat, eine riesige Geldsumme. Er habe einen Bekannten gebeten, ihn gegen Bezahlung nach Deutschland und zurückzufahren. Über die Gründe habe man nicht gesprochen. Und da der 45-Jährige sowieso beruflich Arbeiter von Polen in Ausland fährt, habe er zugestimmt.



„Mit den Abholern haben wir hier das schwächste Glied der Kette sitzen“, erklärt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Dennoch fordert er, beide Männer zu je zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu verurteilen, da sie mutmaßlich an mehreren Abholungen beteiligt gewesen sein könnten – die Auswertung der Handydaten lasse ihn dies vermuten. Der Verteidiger des 19-Jährigen führt hingegen aus: „Ein Urteil stützt sich nicht auf offene Fragen, sondern auf Beweise.“ Er hält, wie auch der Verteidiger des 45-Jährigen, ein Jahr auf Bewährung für angemessen. Das Urteil lautet schließlich jeweils eineinhalb Jahre auf Bewährung, ist aber noch nicht rechtskräftig.