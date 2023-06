Bis 2025: Bundespolizei Uelzen wird um weitere Hundertschaft aufgestockt

Von: Lars Becker

Die Bundespolizei in Uelzen – hier eine Szene aus der Großübung im März – wird personell verstärkt. © Oliver Huchthausen 2021

Bis 2025 wird am Bundespolizei-Standort Hainberg in Uelzen über einen Zulauf an Laufbahnabsolventen eine weitere Einsatzhundertschaft aufgebaut.

Uelzen – Das geht aus einem Schreiben von Rita Schwarzelühr-Sutte, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, an den hiesigen Bundestagsabgeordneten Dirk-Ulrich Mende (SPD) hervor.

Der Politiker hatte sich im April an Innenministerin Nancy Faeser gewandt – jetzt bekam er die Antwort. Bereits im Frühjahr 2022 hatte schon der CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Otte ebenfalls an Faeser geschrieben und weiteres Personal für die Bundespolizei Uelzen gefordert. Zusagen hatte die Ministerin damals noch nicht gemacht.

„Ich freue mich, dass nach meinem Schreiben und einem Gespräch mit der Bundesministerin Faeser so schnell eine klare Zusage erreicht werden konnte“, erklärt nun Dirk-Ulrich Mende. Das sei eine Stärkung des Standorts, der Stadt und des Landkreises Uelzen.

Gerade auch der gewerkschaftliche Einfluss sei aber für dieses Ergebnis von zentraler Bedeutung gewesen. Die Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte seit Jahren mehr Personal gefordert.



Am Hainberg sind zwei Einsatz- sowie eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit stationiert. Bundesweit sind 500 neue Planstellen für die Bundespolizei geplant.