Bidla Buh präsentiert Musik-Comedy im Neuen Schauspielhaus

Abgefahrene Ideen mit schrägem Humor

+ © Becker Das Publikum im Neuen Schauspielhaus war begeistert: Viele kommen immer, wenn das preisgekrönte Hamburger Trio Bidla Buh zu Gast ist. © Becker

Uelzen – „Mehr geht nicht“ – der Titel des Showprogramms galt am Sonntagnachmittag nicht nur für die Künstler, sondern auch für Quantität und Begeisterungsfähigkeit des Publikums im Neuen Schauspielhaus, darunter viele „Wiederholungstäter“, denn das preisgekrönte Hamburger Trio Bidla Buh gastiert bereits von Anfang an in Uelzen.