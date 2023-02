Bewaffneter Raubüberfall auf Uelzener HEM-Tankstelle - Täter entkommen

Von: Lars Becker

Die HEM-Tankstelle an der Tile-Hagemann-Straße - hier ein Archivbild - wurde am Montagabend gegen 22 Uhr überfallen. © Lars Becker

Auf eine Tankstelle in der Hansestadt Uelzen ist am Montagabend (20. Februar) ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Zwei maskierte Täter entkamen zunächst unerkannt.

Uelzen - Schreckmoment für den 20-jährigen Mitarbeiter der HEM-Tankstelle an der Tile-Hagemann-Straße in Uelzen: Er wurde am Montagabend von zwei Männern überfallen.

Wie Kai Richter, Pressesprecher der Polizeiinsspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, im Gespräch mit az-online.de berichtete, ereignete sich der Raubüberfall gegen 22 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt hätten zwei maskierte Männer des Verkaufsraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Mitarbeiter habe eine geringe Summe ausgehändigt, zudem hätten die Täter Zigaretten mitgenommen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Uelzen mit allen zur Verfügung stehenden Beamten verlief ergebnislos. Das Täter-Duo entkam zunächst unerkannt vom Tatort.

Wir berichten weiter.