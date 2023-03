Bestätigt! „Volbeat“ kommen zum Open R nach Uelzen

Veranstalter gibt Programm für ersten Festival offiziell bekannt

+ © Ross Halfin/dpa Die dänische Band „Volbeat“ wird beim Open R 2023 spielen. Das ist nun bestätigt. © Ross Halfin/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Norman Reuter schließen

Das Veranstaltungsteam des Open R hat nun offiziell bestätigt, dass „Volbeat“ am Freitag, 30. Juni, beim Festival in Uelzen auftreten werden. Sie werden in einer dazu veröffentlichten Pressemitteilung als der „heißeste Rockact Europas“ bezeichnet.

Uelzen – Zusätzlich werden Airbourne aus Australien, Steve‘n‘ Seagulls aus Finnland sowie die Bands Pure Tonic und Emil-Bulls aus Deutschland erwartet. Der erste Festivaltag steht damit im Zeichen von Metalmusik und Hardrock.

Veranstalter Ulrich Gustävel spricht in Bezug auf das Programm von einem „Ritterschlag“ für das Festival: „Volbeat sind eine weltweit anerkannte Rockband.“ Der Festivaltag werde die „größte Produktion, die das Festival in 13 Jahren bisher erlebt hat“. Es werde riesige Videoprojektionen geben und Pyrotechnik. Es werde alles, was das Rockerherz begehre, geboten.

Internet-Fund wegen Panne beim Einpflegen der Veranstaltung

Im Internet war bereits in den vergangenen Tagen ein Eintrag auf einer Seite eines Tickethändlers zu finden, in dem der Auftritt von Volbeat, Airbourne und Emil-Bulls für den Tag angekündigt wurde. Dabei handelte es sich um eine Panne, wie Veranstalter Ulrich Gustävel nun erklärt. Es habe sich um einen Bedienfehler eines Mitarbeiters des Ticketsystems beim „Einrichten“ der Veranstaltung gehandelt. Ein Vorverkauf werde im System normalerweise mit einer Vertraulichkeitsklausel angelegt. Diese werde dann aufgelöst, wenn es offiziell losgehe. Diese Vertraulichkeitsklausel sei ausversehen nicht aktiviert worden und somit sei die angelegte Veranstaltung für kurze Zeit zu sehen gewesen. „Der Fehler wurde zwar nach kurzer Zeit korrigiert, aber Google hat den Eintrag bei genauer Eingabe gefunden“, so Gustävel.

+ Zum Programm des ersten Festivaltages gehören auch Steve‘n‘ Seagulls aus Finnland. © Jaakko_Manninen_Photography

Volbeat als auch Airbourne gelten bei Festivals Zugpferde. Die Dänen verkauften von ihrem erfolgreichsten Album „Beyond Hell – Above Heaven“ mehr als 1,5 Millionen Stück. Das Open R-Team spricht in Bezug auf die Verpflichtung der Bands für den ersten Tag von einer „Sensation“. Der Vorverkauf startet heute mit einem „Pre-Sale“ beim Online-Händler Eventim. Am Sonnabend wird der Verkauf erweitert.