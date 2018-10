Beschimpfungen und Todesdrohungen: mtsbekannter 36-jähriger flippt auf Bahnhofstraße aus

Uelzen. Mit üblen Beschimpfungen und sogar Todesdrohungen belegte ein 36-Jähriger einen 31-Jährigen Uelzener völlig grundlos am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg der Banhhofstraße in Uelzen. Die Polizei sprach ein Platzverweis gegen den randalierenden Mann aus.

Doch auch dies konnte ihn nicht ruhig stellen. Der angedrohten Festnahme widersetzte sich der 36-Jährige dann vehement, so dass er schließlich mit Gewalt in die Ausnüchterungszelle kam, um dort seinen offensichtlichen Rausch auszuschlafen. Den amtsbekannten Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Weitere Polizeimeldungen

Dannenberg. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmogen in Danneberg. Dabei erlitt eine 66-Jährige Insassin eines Twingo schwere Verletzungen. Gegen 8.30 Uhr hatte sie in der Schützenstraße unachtsam die Tür ihres Autos geöffnet und mit dieser das Heck eines vorbeifahrenden Lkws touchiert. Durch die so entstandene Wucht wurde die Frau aus ihrem Fahrzeug gerissen und stürzte schwer. Sie musste durch einen Notarzt behandelt werden. Der Lkw/Sattelzug setzte seine Fahrt fort, sodass die Polizei nun nach dem Fahrzeug fahndet beziehungsweise den Lkw-Fahrer bittet, sich mit der Polizei Dannenberg unter der Telefonnummer (05861) 80 07 90 in Verbindung zu setzen.

Uelzen. Bei Geschwindigkeitskontrollen am Montag im Spottweg waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 49 Jahre alter Fahrer eines Skoda, wurde mit 96 bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Adendorf. Rund 160 Jugendliche verwandelten ein Grundstück an der Dorfstraße in der Nacht zu Mittwoch bei einer Halloween-Party zu einem Schlachtfeld. Die Polizei, die sich mehreren aggressiven Personen ausgesetzt sah und von den Partygästen beleidigt wurde, löste die aus dem Ruder gelaufene Feier auf.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa