Belasteter Boden erschwert Kita-Bau in Uelzen

Von: Norman Reuter

Der Parkplatz am Emsberg, auf dem die Kita entstehen soll, ist bereits eingezäunt. Für das geplante Gebäude muss der Boden ausgetauscht werden. Er ist belastet. © Reuter

Der Betriebsausschuss für Gebäudewirtschaft hat entschieden, dass die Hansestadt für Bauvorhaben, die nun teurer werden oder kurzfristig angeschoben werden sollen, zusätzlich gut drei Millionen Euro bereitstellt. Die fünf Millionen Euro für den Bau der grünen Kita am Emsberg werden um weitere 820 000 Euro aufgestockt, die unter anderem für die Außenanlagen und für den Austausch von belastetem Boden benötigt werden.

Uelzen – Für den Bau der Kindertagesstätte am Emsberg in Uelzen muss die Hansestadt tiefer in die Kasse greifen als geplant. Zwar ist das Gebäude mit den fünf Millionen Euro, die für das Projekt vorgesehen waren, nahezu zu realisieren, doch fallen weitere Kosten an. Darunter 345 000 Euro für den Austausch des Bodens im Baufeld, weil dieser belastet ist.



„Es wird eine Kita“, sagt Andre Schlothane, Leiter des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft, im Gespräch mit der AZ – und verdeutlicht damit, dass zum Schutz der Kinder eine solche Maßnahme unausweichlich ist. Bis zu einem Meter tief soll das Erdreich ausgekoffert werden.



Im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft, der über die zusätzlichen Mittel zu entscheiden hat, wird der Bodenaushub thematisiert. Wissen muss man dazu: Bei der ausgewählten Fläche, auf der die Kita errichtet wird, handelt es sich um den Parkplatz der ehemaligen Pestalozzi-Schule und sie befindet sich im Besitz in des Landkreises Uelzen.



Andre Schlothane berichtet im Ausschuss, dass Landkreis und Stadt für die Planung der Kita einen sogenannten Gestattungsvertrag geschlossen haben, für den Bau der Kita abschließend noch Weiteres vertraglich zu regeln sei. Nach dem Willen von Karl-Heinz Günther, CDU-Ratsherr und Ausschuss-Vorsitzender, soll der belastete Boden und die Kosten für den Aushub bei den weiteren Verhandlungen mit dem Landkreis eine Rolle spielen. „Das soll mitthematisiert werden“, sagt er.



Zusätzliche Kosten entstehen bei der Kita, die besonders klimafreundlich gestaltet wird, auch für das Herrichten der Außenanlage. Für Materialien und Arbeiten sind die Preise gestiegen, zudem ist eine automatische Bewässerung des Außenspielbereiches vorgesehen. Insgesamt 820 000 Euro sind als außerplanmäßige Kosten vorgesehen.



Es ist nicht die einzige Summe, die der Ausschuss an diesem Tag bewilligt. Um auch noch Platz für zwei weitere Kitagruppen und zwei Ruheräume am Stern zu schaffen (AZ berichtete), soll die dortige Kita erweitert werden – mit einem Bau, der sich aus gut 20 Containern zusammensetzen wird, wie Eckhard Meier vom Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg ausführt. Um sie sicher und stabil aufstellen zu können, müssen Bodenringe in die Erde gesetzt werden. 780 000 Euro sind für die Arbeiten veranschlagt.



Aufwendiger als gedacht gestalten sich die Arbeiten, mit denen sichergestellt werden soll, dass bei Starkregen kein Wasser in den Westerweyher Schulgebäuden steht. Rückhaltebecken wurden geplant, weil aber bereits ab einer Tiefe von 60 Zentimetern Grundwasser zu finden ist, musste noch einmal neu gedacht werden: „Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten, die innerhalb der Ausführungsplanung aufgetreten sind, ist eine Kostensteigerung der Maßnahme unausweichlich“, heißt es von der Stadt.



In Kirchweyhe ist ein Löschfahrzeug des Landkreises stationiert, das fast 30 Jahre alt ist. Ende 2024, Anfang 2025 soll es durch ein Neues ersetzt werden. Es wird höher und größer sein. Ein bisher genutzter Garagenkomplex, den die Feuerwehr auch für ein eigenes Fahrzeug nutzt, wird dann nicht mehr ausreichen. Für eine Million Euro soll eine Fahrzeughalle unweit des bestehenden Gerätehauses errichtet werden, die es den Einsatzkräften auch erlaubt, sich vor Ort umzuziehen. Die Feuerwehr befürwortet die Idee: „Das ist eine super Variante“, so Ortsbrandmeister André Meiritz.



Alle zusätzlichen Ausgaben werden vom Ausschuss einstimmig bewilligt.