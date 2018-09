Beim AZ-Sommerfest winken Preise und Unterhaltung

Uelzen. Alle Uelzener sollten einen Termin jetzt schon ganz fest einplanen: Am Sonnabend, 8. September, wird in Uelzen ausgelassen auf dem Sommerfest der Allgemeinen Zeitung gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es zunächst etwas für die kleinen Besucher.

Ein buntes Programm mit allerlei Stationen und einem Karussell wird bei den Kleinsten für viel Spaß und Freude sorgen.



Am AZ-Stand kann ein Hotelgutschein für eine Wochenendreise für zwei Personen in einem Sonnenhotel der Wahl gewonnen werden. Wer schon immer davon geträumt hat, auf der Titelseite der AZ zu erscheinen, der sollte bei der Foto-Aktion mitmachen. Teilnehmer erhalten dazu noch ein Mousepad mit der Titelseite oder einem eigenen Foto als Motiv. Übrigens: Nur hier erhält man ein besonderes Abonnement. Für zehn Euro kann sechs Wochen lang die Print- oder digitale Ausgabe der Allgemeinen Zeitung gelesen werden.

Wer schon immer einmal selbst auf der Bühne vor Publikum auftreten wollte, bekommt am Sonnabend bei der Kinderkaraoke die Chance. Denn ab 15 Uhr können die Nachwuchsstars die Bühne stürmen und die Herzen der Sommerfest-Besucher erobern. Und den Teilnehmern bis 16 Jahren winkt dabei auch ein noch toller Preis. Wer noch mitmachen möchte, meldet sich bis zum 30. August unter sommerfest@cbeckers.de. Damit alles reibungslos abläuft, Namen, Alter und Musiktitel angeben. Später am Abend können die kleinen Stars den Profis bei der Arbeit zusehen. Zuerst wird Nick Noah ab 18 Uhr die AZ-Bühne betreten. Mit seiner Stimme und seiner Gitarre wird der junge Musiker aus Salzgitter die Besucher in seinen Bann ziehen. Mit einer gefühlvollen Mischung aus Rock, Pop und den aktuellen Charts sorgt er für den gemütlichen Teil des Abends. Um 19 Uhr ist der Abend aber noch längst nicht zu Ende, denn dann stehen Mofa 25 auf der Bühne. Die Partyband aus Uelzen wird mit Dauerbrennern wie „Highway to hell“ oder „Smoke on the water“ und mit Chartstürmern, denen sie ihren eigenen Sound aufdrücken – so bei Helene Fischers „Atemlos“ – die Musik für einen gelungenen Tanzabend bieten. Mit dabei als Partner ist wieder die Volksbank Uelzen-Salzwedel.