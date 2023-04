Bei Klein Liedern: Brennende Strohballen am Waldrand

Von: Norman Reuter

Die Feuerwehr musste Strohballen und einen alten Kartoffelroder löschen. © Feuerwehr Uelzen

Einsatzkräfte der Feuerwehr Uelzen sind am heutigen Mittwoch, 5. April, gegen 11.45 Uhr zu einem Brand in ein Waldstück zwischen Klein Liedern und Hanstedt II ausgerückt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, haben dort drei Strohballen und ein alter Kartoffelroder in Flammen gestanden.

Vor Ort waren gut 20 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge der Wehr.