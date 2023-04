Bahnübergang an Celler Straße wird gesperrt

Von: Norman Reuter

Der Bahnübergang an der Celler Straße wird wegen Instandsetzungsarbeiten vorübergehend gesperrt. © Lars Becker

Der Bahnübergang an der Celler Straße zwischen den Ortsteilen Veerßen und Holdenstedt ist ab Dienstag, 11. April, ab 20 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 13. April, 5 Uhr morgens, gesperrt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten. Die Sperrung hat Folgen auch für den Bus- und Zugverkehr.

Uelzen – Die Stadtbuslinie 5 fährt in der Sperrzeit die Haltestellen in Holdenstedt nicht an. Im Busverkehr des Landkreises mit RBB kommt es voraussichtlich zu Verspätungen von etwa zehn bis 15 Minuten auf den Fahrten der Linien 7040 (Uelzen nach Räber) und 7041 (Uelzen nach Suderburg) in beiden Richtungen. Damit sind auch Auswirkungen auf Fahrten 7010 007 (Uelzen nach Suhlendorf, Abfahrt Uelzen ZOB: 13.21 Uhr), 7018 001 (Hanstedt nach Rosche, Abfahrt Hanstedt: 7.20 Uhr), 7082 007 (Wieren nach KGS Bad Bevensen, Abfahrt Agentur für Arbeit: 7.29 Uhr). Laut RBB sollen die Anschlussbusse warten, was wiederum zu Verspätungen führen wird.