Uelzens Bahnhof wegen Fans dicht

200 Bundespolizisten überwachen 500 Anhänger des FC Magdeburg

+ © Rainer Hembluck Bundespolizisten überwachen, wie die Anhänger des 1. FC Magdeburg in den Zug steigen. Einige von ihnen gelten als „Risiko-Personen“. © Rainer Hembluck

sh Uelzen. Erst hatten sie das Spiel verloren, dann machten sie den Hundertwasser-Bahnhof unsicher: Rund 525 Fans des 1. FC Magdeburg kamen am Samstagabend in zwei verschiedenen Zügen um 18.15 und um 19.20 Uhr in Uelzen an.