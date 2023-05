Bahn legt im Kampf gegen Tauben und ihre Hinterlassenschaften nach

+ © Kirsten Neumann/dpa-tmn Im Uelzener Bahnhof geht der Kampf gegen Tauben weiter. Die Bahn hat den Kot beseitigen lassen und nun auch Vergrämungsmaßnahmen beauftragt. © Kirsten Neumann/dpa-tmn

Nachdem die Deutsche Bahn den Personentunnel zwischen Eingang ZOB und den Gleisaufgängen von Taubenkot hat reinigen lassen, hat sie für den Hundertwasser-Bahnhof nun auch Vergrämungsmaßnahmen in Auftrag gegeben.

Uelzen – Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass die AZ unter der Überschrift „Mit Hochdruck gegen Taubenkot“ berichtet hatte, dass die Deutsche Bahn den massiv verdreckten Personentunnel im Hundertwasser-Bahnhof zwischen Eingang ZOB und Bahnhof beziehungsweise Gleisaufgängen säubern lassen wollte. Links wie rechts – vor allem zwischen den Gleisen 101 und 301 – hatte sich der Taubenkot aufgetürmt.



Das Rolltor zur Treppe aus dem Tunnel in den Bahnhof war sogar wochenlang mit dem Verweis auf eine „Taubenplage“ geschlossen worden. Das ist Geschichte. Denn die Bahn hat nach Angaben aus dem DB-Regionalbüro Hamburg Wort gehalten und die angekündigte Spezialreinigung nach Ende der Frostperiode durchführen lassen.



Hochdruck-Reinigung am 17./18. April

Bei der AZ gingen trotzdem Beschwerden über die Sauberkeit ein. Tatsächlich gibt es weiterhin Stellen, an denen die Hinterlassenschaften der Tauben liegen. Insgesamt aber ist die Situation besser geworden.

„Die Aussage, dass dort nichts passiert ist, können wir in keiner Weise nachvollziehen. Die Hochdruck-Reinigung hat am 17. und 18. April stattgefunden und ist kontrolliert worden. Der Taubendreck war beseitigt. Beschwerden liegen uns nicht vor. Eine neue massive Verschmutzung durch Taubenkot ist bei einer Begehung des Bahnhofs in der vergangenen Woche nicht festgestellt worden“, teilte eine Sprecherin mit.



Begehung mit der Fachfirma im Bahnhof

Sie hat aber auch andere frische Nachrichten für alle Pendler und Bahnhofsbesucher, die sich am Taubendreck stören: Demnach seien „Maßnahmen zur Taubenvergrämung (Netze) gestartet, der Auftrag dafür wurde vergeben. Eine Begehung mit der Firma hat bereits stattgefunden“, heißt es aus dem Hamburger Büro der Bahn. Und weiter: „Die Arbeiten werden demnächst beginnen. Einen konkreten Zeitpunkt können wir jedoch noch nicht nennen.“



Die Zahl der Tiere im Bahnhof hat sich nach Wahrnehmung regelmäßiger Bahnhofsnutzer zum Frühling hin reduziert. Ebenfalls vor gut drei Monaten hatte die Bahn angekündigt, „den Tierschutzbestimmungen entsprechende Maßnahmen“ prüfen und einleiten zu wollen.

Netze sollen Tauben vertreiben

Die Tauben hatten vornehmlich auf Absätzen gesessen, die nicht mit „Piekern“ als Vogelabwehr ausgestattet waren. Dort türmte sich dann als Folge der Taubenkot auf, ehe der Einsatz von Hochdruckreinigern zumindest das Erscheinungsbild deutlich verbesserte.



Um den Bahnhof dauerhaft sauberer zu bekommen und die Tauben zu vergrämen, werden nun beispielsweise Netze gespannt. Den Uelzener Bahnhof nutzen nach Angaben der Bahn täglich 7000 Fahrgäste und Besucher.