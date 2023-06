Bad Bodenteich: Wohnhaus brennt nahezu vollständig aus

Von: Norman Reuter

Das Haus mit den Nebengebäuden, in denen Autos und auch ein Motorrad standen, ist völlig ausgebrannt. © Reuter

Ein Wohnhaus mit Nebengebäuden an der Industriestraße in Bad Bodenteich ist in der Nacht zu Sonnabend nahezu vollständig ausgebrannt. Gut 40 Einsatzkräfte von Feuerwehren verhinderten in der Folge ein Übergreifen auf die bewaldete Flächen rund um das Haus.

Bad Bodenteich ‒ Es ist gegen 2 Uhr nachts, als eine Anwohnerin der Industriestraße Knallgeräusche, Rauch und Feuerschein wahrnimmt. Das Nachbarhaus, gut 30 Meter entfernt, steht zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen.

Feuerwehren aus Bad Bodenteich, Kattien, Langenbrügge und Reinstorf bekämpfen das Feuer, verhindern dabei auch ein Übergreifen auf die bewaldeten Flächen rings um das Haus. Das liegt unweit der früheren BGS-Kaserne am Weg zum ehemaligen Schießstand der Kaserne und ist von hohen Bäumen umgeben.

Das Haus kann weitestgehend nicht mehr gerettet werden. Es brennt nahezu vollständig aus. Am Sonnabendmorgen stehen nur noch die Außenmauern von weiten Teilen des Gebäudes, verkohlte Fahrzeuge und mehrere Motorräder sind in den Trümmern zu entdecken. Ein rechter Gebäudetrakt bleibt unversehrt. Der Sachschaden wird auf gut 150 000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Polizei waren der Bewohner nicht zuhause, als es dort brannte.