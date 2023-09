Bad Bevenser Geothermie-Gesellschaft sucht „Chef“

Von: Norman Reuter

Wann in Bad Bevensen – ähnlich wie hier bei Frankfurt – nach Erdwärme gesucht wird, lässt sich noch nicht mit Genauigkeit sagen. Es werden noch Analysen benötigt. © Agenturen

Martin Feller weiß: Es ist noch ein gewaltiges Stück zu gehen. Doch die Kurstadt hat sich mit dem Aufbau der Gesellschaft für erneuerbare Energien Bad Bevensen GmbH (AZ berichtete) auf den Weg gemacht, zukünftig Erdwärme womöglich fürs Heizen nutzen zu können. Wie der Stadtdirektor auf Anfrage erklärt, wird zurzeit ein Geschäftsführer für die Gesellschaft gesucht. Martin Feller zeigt sich zuversichtlich, dass alsbald jemand auf den Posten berufen werden kann. „Es gibt Bewerbungen“, sagt er.

Bad Bevensen – Das alles, unterstreicht der Stadtdirektor, sind noch die ersten Schritte – bis tatsächlich gebohrt und gegebenenfalls warmes Wasser aus dem Erdinnern zu nutzen ist, wird noch Zeit ins Land gehen. Zwar liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Benötigt werden aber Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit und tiefergehende Analysen zum Untergrund. „Da wird vieles mit Ausschreibungen laufen“, erklärt Feller.



Das wird Aufgabe des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin der Gesellschaft sein. Noch gar nicht daran denken will Feller, wenn es um die eigentlichen Bohrarbeiten geht.



Angesichts des Umstandes, dass aufgrund der Folgen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und Vorgaben zum Klimaschutz bundesweit nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen gesucht wird, bekommt Erdwärme eine besondere Bedeutung. Feller weiß zu berichten, dass man sich in Niedersachsen 13 Areale, sogenannte Claims, sicherte, in denen nach Erdwärme gesucht werden soll. Entsprechend hoch wird das Interesse an den Firmen sein, die Bohrungen übernehmen können, ist Martin Feller überzeugt.



Um zu klären, ob tatsächlich für Bad Bevensen die Geothermie genutzt werden kann, ist eine Probebohrung nötig. Die Kurstadt will dafür eine Fläche in ihrem Eigentum unweit des Herz- und Gefäßzentrums nutzen. Das hiesige Projekt ist eines von zweien im Land, das gefördert wird. Heißt: Für die erwarteten Kosten von zehn Millionen Euro wird eine Ausfallbürgschaft für 90 Prozent der Kosten zugesagt, sollte sich die Bohrung als erfolglos erweisen. Eine Million Euro trägt in diesem Fall die Stadt Bad Bevensen. Der Rat der Stadt hatte bei seiner letzten Sitzung, nachdem bereits 350 000 Euro dafür bereitgestellt worden waren, weitere 650 000 Euro freigegeben.



Wann die Probebohrung erfolgt, dazu können angesichts der noch benötigten Untersuchungen und auch wegen des Drucks auf dem Markt laut Feller nur „sehr vage“ Angaben gemacht werden. „Ende 2024, 2025“, sagt er.



Zwar müsse Bad Bevensen nicht eine so detaillierte Wärmeplanung vorlegen wie beispielsweise Uelzen, denn es habe weniger als 10 000 Einwohner, wie Feller schildert. Dennoch stehe die Kurstadt wie andere Kommunen vor der Aufgabe, gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz zu erfüllen. „Da wird Geothemie dazugehören“, meint der Stadtdirektor.



Geplant ist, sollte die Erdwärme genutzt werden können, zunächst Einrichtungen wie Kliniken oder auch die Kooperative Gesamtschule zu versorgen. Das Wärmenetz könne im nächsten Schritt aber erweitert werden, sagt Feller.