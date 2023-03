B71-Ortsdurchfahrten in Groß Liedern, Hanstedt II und Növenthien werden unter Vollsperrungen saniert

Bauarbeiten dauern fast fünf Monate lang

+ © Lars Becker Vor allem der Schwerlastverkehr hat der B 71 – hier Groß Liedern – zugesetzt. Ab Juni werden Ortsdurchfahrten unter Vollsperrungen nacheinander saniert. © Lars Becker

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Lars Becker schließen

Die ramponierten Ortsdurchfahrten der Bundesstraße 71 in den Uelzener Ortsteilen Groß Liedern und Hanstedt II sowie im Suhlendorfer Ortsteil Növenthien werden zwischen Juni und Mitte Oktober jeweils unter Vollsperrungen saniert. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich über einen Zeitraum von fast fünf Monaten auf Vollsperrungen sowie Umleitungen einstellen.

Uelzen - Die Mitglieder des Ausschusses für Planung, Hoch- und Straßenbau im Landkreis Uelzen erfuhren es am Mittwochnachmittag aus erster Hand: Wilfried Teichmann, Ortsbürgermeister für Groß Liedern, Hanstedt II und Mehre, teilte zum Ende der Sitzung mit, dass die bereits im Oktober 2022 für dieses Jahr angekündigten Arbeiten auf der B 71 (AZ berichtete) terminiert seien.



Die bislang bekannten Details der Planung im Überblick:



Groß Liedern



Gebaut wird in Groß Liedern planmäßig von Anfang Juni bis Ende August – und zwar deutlich umfangreicher als in Hanstedt II und Növenthien: „Die Ortsdurchfahrt wird ab dem Riedweg in einer Stärke von etwa 60 Zentimetern erneuert – dies umfasst die gesamte Asphaltbefestigung und den darunter liegenden Boden“, erläutert Anica Ebeling. Die Arbeiten erfolgten in drei Abschnitten, um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten.



Der Bauabschnitt A reicht vom Ortseingang Groß Liedern aus Richtung Uelzen bis zur Hälfte der Kreuzung Rönnewiesen. In diesem Zuge soll für die Hansestadt Uelzen auch direkt die Asphaltdeckschicht des Riedweges erneuert werden. Der Bauabschnitt B geht von der Kreuzung Rönnewiesen bis zur Hälfte der Kreuzung Eichelberg/St.-Georg-Straße und der Bauabschnitt C von dort bis vor die Einmündung der Kreisstraße in Richtung Lehmke.





Hanstedt II

Die Ortsdurchfahrt Hanstedt II soll laut aktueller Planung zwischen Ende August und Ende September saniert werden. Dazu Anica Ebeling: „Hier werden die Asphaltschichten in einer Stärke von circa zwölf Zentimetern erneuert – also die Asphaltdeck- und Binderschicht. In einem Teilbereich von etwa 100 Metern erfolgt die Erneuerung in einer Stärke von 60 Zentimetern.“ Die Maßnahme hat nur einen Bauabschnitt.





Növenthien

Von Ende September bis Mitte Oktober geht es schließlich in der Ortsdurchfahrt Növenthiens weiter. Hier werden die Asphaltschichten von zwölf Zentimetern erneuert.



Über Bohrungen waren im Herbst Proben mittig und seitlich auf der B71 genommen worden, um den Straßenaufbau zu analysieren. Mit dem Einbau der neuen Asphaltdecke soll eine Lärmreduzierung erreicht werden. In Groß Liedern war zuletzt 2017 die Deckschicht saniert worden, in Hanstedt II und Növenthien liegen solche Arbeiten 20 Jahre zurück.