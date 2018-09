Azubis dringend gesucht

Uelzen. Die Arbeitslosenzahlen im Kreis Uelzen stagnierten im August: Genau 2.529 Menschen waren ohne Job, die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent.

Damit liegt der Kreis Uelzen in der Region im Mittelfeld: Im Landkreis Harburg ist die Quote mit 4,1 Prozent deutlich geringer, Lüneburg liegt mit 5,2 Prozent etwa auf einer Höhe mit Uelzen. Den schlechtesten Wert weist wie seit vielen Jahren der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 7,3 Prozent auf.

Dem gegenüber waren bei der Arbeitsagentur in der Region 5240 Stellenangebote gemeldet. Wirtschaftliche Dienstleistungen stehen dabei laut Agentur an der Spitze, viele unbesetzte Jobs gibt es außerdem im Gesundheits- und Sozialwesen (123 Stellen), im Handel, im Kfz-Gewerbe (117 Stellen), in der öffentlichen Verwaltung und im Verarbeitenden Gewerbe.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich im August der Stellenzugang um rund ein Drittel. Als Grund dafür nennt die Agentur-Geschäftsführerin Inge Schlote unter anderem Betriebsansiedlungen, die im vergangenen Jahr mit entsprechenden Stellenmeldungen verbunden waren. So hatte die Firma Amazon in Winsen/L. ein Verteilerzentrum in Betrieb genommen. „Die Arbeitskräftenachfrage insgesamt ist weiterhin stabil. Jedoch müssen sich Unternehmen insbesondere bei der Suche nach Fachkräften auf längere Vakanzzeiten einstellen“, so Schlote.

Seit Oktober wurden den Arbeitsagenturen in Buchholz, Lüchow, Lüneburg, Uelzen und Winsen insgesamt 2.981 Ausbildungsstellen gemeldet. Dies waren 61 Stellen (2,1 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig suchten 3870 Jugendliche die Berufsberatung auf. Das waren 133 Mädchen und Jungen (3,3 Prozent) weniger als im Vorjahr. Ende August waren noch 568 Ausbildungsstellen unbesetzt und 733 Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle.