AZ fragt Uelzener zur Mobilität in der Stadt

Von: Norman Reuter

Mit dem Verkehr in der Innenstadt beschäftigt sich das nachhaltige Mobilitätskonzept. © Reuter, Norman

Ihre Meinung ist gefragt: Die AZ lässt die Leser in Sachen Mobilität in Uelzen zu Wort kommen. Nächste Woche entscheidet der Rat über das nachhaltige Mobilitätskonzept.

Uelzen – Der Rat der Hansestadt Uelzen wird am kommenden Montag, 15. Mai, abschließend über das in den beiden zurückliegenden Jahren erarbeitete nachhaltige Mobilitätskonzept der Hansestadt Uelzen beraten. Das Konzept macht insgesamt 38 Vorschläge, wie der Verkehr in der Hansestadt so gestaltet werden kann, dass das Klima geschützt wird. Unter anderem soll Rad- und Fußgängern Priorität eingeräumt, Tempo-30-Zonen ausgebaut und der Busverkehr verbessert werden. In Vorbereitung zur Sitzung am Montag hat der Verwaltungsausschuss empfohlen, dass das Konzept im niedergeschriebenen Wortlaut vom Rat entgegengenommen wird.



Die AZ möchte im Vorfeld noch einmal die Menschen in Stadt und Landkreis in Sachen Mobilität in Uelzen zu Wort kommen lassen. Was ist ihnen wichtig, wenn es um den Verkehr in der Stadt geht, und wie lassen sich Klimaschutz und Mobilität zusammen denken? Lassen Sie uns ein kurzes Statement, nicht länger als 380 Zeichen, mit Name, Wohnort und einem Bild von sich für eine Themenseite zukommen. Schicken Sie Ihre Meinung bis Freitag, 10 Uhr, unter dem Stichwort „Mobilität“ an mitmachen@cbeckers.de . Sollten Sie sich in einer Initiative oder einem Verband zum Thema engagieren, teilen Sie uns dies bitte im Sinne der Transparenz mit. Die AZ freut sich auf Ihre Zusendung.