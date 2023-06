AZ-Exklusiv: Neue Probleme beim Brückenbau in Uelzen – Die Bahn plant jetzt um

Keine Bauarbeiter zu entdecken

+ © Reuter, Norman Das Erdreich an der Bahnhofstraße bereitet Probleme. Es ist nicht tragfähig, heißt es von der Bahn. So konnte jetzt ein dritter Behelfstrog nicht eingebaut werden. © Reuter, Norman

Von Norman Reuter

Nur Fußgänger und Radfahrer sind im Baustellenbereich an der Bahnhofstraße in Uelzen anzutreffen. Erneut ist es beim Neubau der Bahnbrücke zu Komplikationen gekommen – mit Folgen für die Bauzeit. Die Deutsche Bahn erklärt, dass einmal mehr der nicht tragfähige Untergrund Probleme bereitet habe.

Uelzen ‒ Es herrscht gestern Morgen reger Betrieb im Baustellenbereich. Bauarbeiter sind aber keine zu entdecken. Vielmehr sind es Radfahrer und Fußgänger, die auf den Weg von der Innenstadt zum Bahnhof oder aber vom Sterngebiet in die City die Durchlässe von aufgedrückten Bauzäunen nutzen. Selbst kleine, aufgeschüttete Wälle stellen für sie kein Hindernis dar.

Seit dem Frühjahr 2022 ist die Baustelle an der Bahnhofstraße am Übergang zur Sternstraße eingerichtet. Die beiden Bahnbrücken in diesem Bereich werden neu gebaut, zunächst das Bauwerk an der Bahnhofstraße. Damit verbunden sind Absperrungen. Mancher gibt sich gestern genervt, dass die Baustelle verwaist ist, aber die Uelzener Umwege in Kauf nehmen sollen.



Die Geduld der Uelzener dürfte wohl länger als geplant strapaziert werden. Die Deutsche Bahn bestätigt auf Anfrage AZ-Informationen, wonach es zu weiteren Komplikationen beim Neubau der Bahnbrücke über die Bahnhofstraße gekommen ist. „Dadurch verzögert sich der Bauablauf“, heißt es vom Unternehmen.



Was das in Wochen oder gar Monaten bedeutet, dazu will sich die Bahn im Detail voraussichtlich noch Juni erklären.



Auf Anfrage führt das Unternehmen aber bereits aus: Über die Brücke an der Bahnhofstraße verlaufen drei Gleise – 101, 102 und 103. Bis Ende dieses Jahres sollte die Bahnbrücke vollständig erneuert sein, nach derzeitigem Stand wird dann aber erst die „Erneuerung bei zwei der drei Gleise“ abgeschlossen sein.

Einmal mehr bereitet nach Bahnangaben der Untergrund Schwierigkeiten. Bereits im August 2022 hatten die ausführenden Betriebe ihre Last mit einem stellenweise nicht tragfähigen Untergrund, weswegen sich der Einhub von Behelfströgen für die Gleise 101 und 102 aufwendiger gestaltete als gedacht (siehe auch Zum Thema).



Gewaltige Bohrer sind ins Erdreich getrieben und dann Pfähle gesetzt worden, wobei diese keinen ausreichenden Halt hatten, damit auf sie die Tröge abgelegt werden konnten.



Nach Bahnangaben hat es Probleme mit dem Untergrund auch beim geplanten Einhub des dritten Behelfstrogs gegeben, weswegen dieser noch nicht erfolgt sei. Trotz sorgfältiger Voruntersuchungen könne es immer wieder vorkommen, dass der Beschaffenheit des Baugrunds eine andere als angenommen sei, erklärt das Unternehmen.



Aktuell liefen „Umplanungsprozesse“, die erst „nach Freigabe durch einen Prüfsachverständigen umgesetzt werden“ könnten, so die Deutsche Bahn. Dadurch käme es zu den genannten Verzögerungen.



Wissen muss man auch: Die Deutsche Bahn nutzt für das Bauprojekt Sperrpausen – also Zeiten, in denen die Strecke für den Zugverkehr gesperrt wird. Diese würden mit langen Vorlaufzeiten geplant, sodass Verzögerungen im Bauablauf nicht so schnell wieder aufgeholt werden könnten, so das Unternehmen.



Und was bedeutet das für das Gesamtprojekt? Immerhin ist auch geplant, die Bahnbrücke auch über die Sternstraße zu erneuern (AZ berichtete). Die Bahn führt aus: „Die Brücke über die Sternstraße werden wir nach Fertigstellung der Eisenbahnüberführung über die Bahnhofstraße erneuern.“ Wenn der neue Bauablaufplan vorliege, könne man auch dazu informieren.