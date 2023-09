AZ-Exklusiv: Helios Klinikum in Uelzen klärt Chefarztfrage

Von: Norman Reuter

Das Uelzener Helios Klinikum hat einen neuen festen Chefarzt für die Kinder- und Jugendmedizin gefunden. © Reuter

Das Helios Klinikum in Uelzen hat eine der personellen Baustellen der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin klären können. Zum 1. Januar 2024 soll die Abteilung wieder einen festen Chefarzt bekommen. Dr. Timo Grüter wird die Aufgabe übernehmen. Der 44-Jährige ist zurzeit noch Oberarzt am Elbeklinikum in Stade.

Uelzen – Vor gut sieben Wochen hatten neun niedergelassene Kinderärzte aus den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg Alarm geschlagen. In einem Offenen Brief sorgten sie sich um die Zukunft der Fachabteilung, nachdem der bisherige feste Chefarzt Swen Gercken gekündigt hatte sowie auch zwei Oberärztinnen ankündigten, sie würden das Haus verlassen. Die niedergelassene Ärzte erklärten, eine Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin müsse es weiterhin in Uelzen geben. Eine ausschließlich ambulante Versorgung von Kindern sei nicht möglich.

Das Klinikum berichtet nun auf Anfrage, dass mit Dr. Timo Grüter ein neuer fester Chefarzt gefunden sei. Der 44-Jährige weise auch die nötigen Qualifikationen auf, sodass auch zukünftig die Kinder- und Jugendpsychosomatik im Klinikum unterhalten werden könne, erklärt die Geschäftsführerin des Klinikums, Mareike Schmidt.

Dr. Timo Grüter wird fester Chefarzt der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin. © Privat

Die Kinder- und Jugendpsychosomatik war 2018 unter Swen Gercken aufgebaut worden. In ihr werden Jungen und Mädchen behandelt, die aufgrund seelischer Schwierigkeiten unter körperliche Beschwerden leiden.



Bis Timo Grüter am 1. Januar seine Stelle antritt, kümmert sich übergangsweise Dr. Sebastian Otte als kommissarischer Chefarzt um die Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Klinikum. Otte ist eigentlich Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin an der Helios Mariahilf Klinik in Hamburg, erklärte sich bereit, die Aufgabe des kommissarischen Chefarztes in Uelzen übergangsweise zusätzlich zu übernehmen. Er ist eineinhalb bis zwei Tage die Woche in Uelzen. Wie die Geschäftsführerin Mareike Schmidt, gegenüber der AZ ausführt, habe Otte auch in Hamburg Zugriff auf die Patientendaten und Krankenakten. Es gebe Telefonate und Videocalls „Wir nutzen alle digitale Möglichkeiten“, so Schmidt.

Zur festen Wiederbesetzung des Chefarztpostens ab 1. Januar erklärt Mareike Schmidt: „Ich freue mich sehr, dass sich Dr. Grüter für den Wechsel nach Uelzen entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Pädiater für den Standort, der sowohl unser gesamtes Leistungsspektrum im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin als auch im Bereich der Kinder- und Jugendpsychosomatik anbieten wird. Aufgrund seines Schwerpunktes in der Neonatologie wird er unser Leistungsspektrum für die allerkleinsten Patienten weiter ausbauen und inhaltlich voranbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“